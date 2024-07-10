10 июля 2024, 23:20

Стало известно, когда «Реал» презентует Мбаппе в качестве нового игрока клуба

РИА «Новости»
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Презентация Килиана Мбаппе в качестве нового игрока клуба «Реал» состоится 16 июля в 12:00 на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Информацию об этом на своем сайте разместила пресс-служба испанского клуба.

После презентации Килиан Мбаппе пообщается с представителями СМИ. Также в церемонии примет участие президент «Реала» Флорентино Перес.

Переход 25-летнего француза в «Реал» состоялся 3 июня. Контракт с Мбаппе подписан до 2029 года. Ранее капитан сборной Франции выступал за клуб «Пари Сен-Жермен».

Испанцы вышли в финал чемпионата Европы по футболу, обыграв французов со счетом 2:1. В финале сборная Испании встретится с Нидерландами или Англией.

Спортсмены Футбол
11 июля 2024, 00:24
Сборная Англии обыграла нидерландцев и пробилась в финал Евро-2024
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Английская сборная выиграла на встрече с командой Нидерландов и пробилась в финал Евро-2024. Встреча пошла в Дортмунде и закончилась со счетом 2:1 в пользу состава Гарета Саутгейта.

У победителей голы забили Гарри Кейн на 18-й минуте, а также Олли Уоткинс на первой дополнительной минуте. Мяч у нидерландцев забил Хави Симонс, он отличился на седьмой минуте.

В финале Евро-2024 английская команда сыграет с испанцами.

Ранее болельщики сборной Нидерландов подрались с англичанами в баре в Дортмунде. Как заявили очевидцы, пострадали пятеро человек. На место ЧП вызвали полицейских, потасовку прекратили. По неуточненным данным, обе стороны обменивались оскорбительными футбольными речевками.

Англия Спортсмены Футбол Нидерланды Чемпионат Европы по футболу — 2024
10 июля 2024, 21:25
Болельщики сборной Нидерландов напали на англичан перед матчем Евро-2024
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Болельщики нидерландской сборной напали на англичан, пришедших на игру национальных команд в полуфинале Евро-2024. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Драка случилась в баре в Дортмунде. В ходе происшествия пострадали пятеро фанатов. Нарушители избивали их и бросали скамейки и стулья. Местные жители пытались разнять дерущихся, на место вызвали полицейских. По неофициальной информации, обе стороны обменивались оскорбительными лозунгами.

Ранее УЕФА решил усилить меры безопасности на чемпионате Европы. Такие меры приняли после того, как болельщики выбежали на поле к капитану команды Португалии Криштиану Роналду во время игры.

Футбол Нидерланды Чемпионат Европы по футболу — 2024
10 июля 2024, 16:56
Стало известно, кто вошел в обновленный состав правления РПЛ
РИА «Новости»
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Сегодня, 10 июля, состоялось общее собрание представителей клубов Российской премьер-лиги, в ходе которого был определен состав правления РПЛ на ближайший год. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ в свое Telegram-канале.

В коллегиальном органе в новом сезоне будут работать президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор лиги Евгений Мележиков, вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов, а также спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

В сезоне 2024/2025 они займутся регулированием оперативной деятельности РПЛ и подготовкой предложений общему собранию лиги.

В июне тренер Владимир Федотов покинул ЦСКА. Вместе с ним из московского футбольного клуба ушли Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николай Русу.

Спортсмены Российская Премьер-Лига Футбол
10 июля 2024, 15:01
Месси забил на 10-м крупном международном турнире подряд
Global Look Press
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол на 10-м крупном турнире подряд, начиная с чемпионата мира 2006 года. В этот раз футболист поразил ворота сборной Канады в полуфинальном матче Кубка Америки, сообщил «Чемпионат».

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол на 10-м крупном турнире подряд, начиная с чемпионата мира 2006 года. В этот раз футболист поразил ворота сборной Канады в полуфинальном матче Кубка Америки, сообщил « Чемпионат ».

Действующие чемпионы мира одержали победу со счетом 2:0, еще один гол на счету Хулиана Альвареса.

Для 37-летнего Месси, по данным сайта Sport24 , этот гол стал 109-м за сборную. Аргентинец опередил иранского форварда Али Даеи и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборных. Больше голов - 130 - в футболке национальной команды забил только Криштиану Роналду.

Также, как сообщил « Спорт-Экспресс », Месси отличался в шести розыгрышах Кубка Америки. Тем самым он повторил рекорд бразильца Зизиньо, державшийся с 1957 года.

Финал турнира состоится 15 июля. Соперником сборной Аргентины станет победитель матча Уругвай - Колумбия.

Аргентина Футбол Лионель Месси

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