«Стал быстрее и ниже по росту». Егор Яковлев рассказал о нюансах современного хоккея

«Уровень действительно немножко упал сейчас, потому что все равно легионеры приезжали очень хорошие, прямо первоклассные были», - заявил Яковлев.

Сейчас качественных легионеров стало меньше, отметил спортсмен. При этом российский хоккей не стал менее интересным. Многие команды перестраиваются, добавил хоккеист.

«Сейчас такая идет перестройка у нас в хоккее, хоккей стал быстрее. Он у нас стал ниже по росту, ушли вот эти габаритные ребята», - пояснил собеседник Маруси.

Яковлев рассказал, что сейчас на передний план выходят «скоростные ребята», которые хорошо умеют обращаться с шайбой. В КХЛ становится все больше таких команд, добавил спортсмен.