Сборная Англии обыграла нидерландцев и пробилась в финал Евро-2024

У победителей голы забили Гарри Кейн на 18-й минуте, а также Олли Уоткинс на первой дополнительной минуте. Мяч у нидерландцев забил Хави Симонс, он отличился на седьмой минуте.

В финале Евро-2024 английская команда сыграет с испанцами.

Ранее болельщики сборной Нидерландов подрались с англичанами в баре в Дортмунде. Как заявили очевидцы, пострадали пятеро человек. На место ЧП вызвали полицейских, потасовку прекратили. По неуточненным данным, обе стороны обменивались оскорбительными футбольными речевками.