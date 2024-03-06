Российских теннисистов допустили до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе

Согласно представленному документу, россияне и белорусы могут выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в индивидуальном нейтральном статусе - без национального гимна, флага, эмблемы или другой символики, связанной с РФ или национальной федерацией.

«Решение ITF совпадает с решением большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже этим летом», - говорится в релизе.

В декабре МОК выставил дополнительное условие допуска россиян к Олимпийским играм - 2024. Российских спортсменов в нейтральном статусе допустят к соревнованиям только после подписания обновленного согласия.