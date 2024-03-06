06 марта 2024, 20:50

Российских теннисистов допустили до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе

Global Look Press
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Международная федерация тенниса (ITF) объявила о решении допустить до Олимпийских игр в Париже спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте организации.

Согласно представленному документу, россияне и белорусы могут выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в индивидуальном нейтральном статусе - без национального гимна, флага, эмблемы или другой символики, связанной с РФ или национальной федерацией.

«Решение ITF совпадает с решением большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже этим летом», - говорится в релизе.

В декабре МОК выставил дополнительное условие допуска россиян к Олимпийским играм - 2024. Российских спортсменов в нейтральном статусе допустят к соревнованиям только после подписания обновленного согласия.

Спортсмены Белоруссия Париж Международные отношения Россия Теннис Олимпийские игры в Париже — 2024
06 марта 2024, 17:22
Валиева запишет песню с Mia Boyka
Global Look Press
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Фигуристка Камила Валиева планирует записать песню с исполнительницей Mia Boyka. Спортсменка назвала дату выхода трека в эфире «Авторадио».

«Мы с Mia Boyka записываем трек - детскую считалочку, - который выйдет 26 апреля, в мой день рождения», - уточнила она.

Фигуристка также рассказала об участии в новом китайском проекте, который еще дорабатывают. Валиевой в нем отведена ключевая роль.

По ее словам, она одна будет кататься на льду, а вокруг создадут действо танцоры, артисты и музыканты. Спортсменка добавила, что старт шоу могут дать уже в этом году.

Ранее юрист Анна Анцелиович предупредила, что Валиевой может грозить восьмилетняя дисквалификация из-за шоу в Китае. По ее словам, если КНР является соорганизатором или информационным партнером, то участвовать в таком шоу фигуристке запрещено.

Фигурное катание Камила Валиева
06 марта 2024, 12:22
Нападающего «Спартака» Промеса заметили в ночном клубе в Дубае
Global Look Press
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Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса заметили в одном из ночных клубов в Дубае. Кадры с вечеринки появилось в Telegram-канале «Закулисье спорта».

Видео выложила девушка футболиста Табата Робинсон. Вечеринка проходила в ночь на 6 марта.

Промес должен был вылететь вместе с командой 29 февраля в Санкт-Петербург, однако был задержан и помещен под домашний арест. Это произошло из-за оставления места ДТП во время зимних сборов в ОАЭ. Теперь спортсмену грозит крупный штраф, тюрьма на срок от месяца до четырех лет и экстрадиция в Нидерланды.

По информации журналиста Ивана Карпова, суд по делу отложили на неделю, так как судья не смог выйти на работу по личным причинам. Защита футболиста старается ускорить процесс, чтобы заседание прошло в ближайшее время.

В середине февраля суд в Амсердаме вынес Промесу приговор из-за поножовщины и контрабанды 1370 килограммов кокаина. Футболист получил шесть лет тюрьмы заочно. Его также объявили в розыск по линии Интерпола.

Спартак ДТП Дубай
06 марта 2024, 01:02
«Старый советский стиль». Егор Яковлев признал преимущества комбинационного хоккея
Unsplash
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Северо-американский хоккей, который последние годы превалировал на российском льду, уходит в прошлое. Возвращается советский комбинационный хоккей, рассказал олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей».

Хоккеист отметил, что странно и непонятно, зачем в России «пытались играть» в северо-американский хоккей, с забросами, передачей шайбы и борьбой за нее.

«Смотришь тот же НХЛ, там все быстро, все на передачах, они играют наоборот - в наш советский хоккей. Непонятно, зачем мы пытались в этот хоккей играть. <…> Зачем отдавать шайбу, вбрасывать, отдавать, чтобы за ней бежать и потом бороться за нее, когда можно ее сохранить и играть постоянно шайбой», - поделился собеседник Маруси.

Яковлев отметил, что в настоящий момент в России наблюдается возврат к комбинационному хоккею, которым славились советские игроки. Чемпион рассказал, что сейчас в Лиге игроки отлично взаимодействуют друг с другом, выстраивают комбинации и забивают голы.

НХЛ Спортсмены Хоккей Россия
06 марта 2024, 01:00
«Стал быстрее и ниже по росту». Егор Яковлев рассказал о нюансах современного хоккея
Телеканал «360»
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Современный хоккей изменился, он стал быстрее и «ниже по росту». Хоккеист, олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей» признал, что уровень хоккея в России немного упал.

«Уровень действительно немножко упал сейчас, потому что все равно легионеры приезжали очень хорошие, прямо первоклассные были», - заявил Яковлев.

Сейчас качественных легионеров стало меньше, отметил спортсмен. При этом российский хоккей не стал менее интересным. Многие команды перестраиваются, добавил хоккеист.

«Сейчас такая идет перестройка у нас в хоккее, хоккей стал быстрее. Он у нас стал ниже по росту, ушли вот эти габаритные ребята», - пояснил собеседник Маруси.

Яковлев рассказал, что сейчас на передний план выходят «скоростные ребята», которые хорошо умеют обращаться с шайбой. В КХЛ становится все больше таких команд, добавил спортсмен.

Спортсмены Хоккей Россия Интервью

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