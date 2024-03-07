Российские гимнасты отказались участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом

Он отметил, что российские спортсмены хотят выступать от своей страны, а не под нейтральным флагом.

«В отборе к Олимпийским играм мы не будем принимать участие, потому что никто из российских гимнастов не захотел получать нейтральный статус», - указал Титов.

Глава ФСГР назвал выбор гимнастов осознанным и добавил, что они не будут принимать участие в турнире в Баку и в последующих Кубках мира.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала об отличиях гимнастических залов в США и России. По ее словам, у российских спортсменов условия лучше.