Россиян допустят на «Олимпиаду на стероидах» без ограничений

«Все спортсмены на „Улучшенных играх“ примут участие в соревнованиях как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашают все страны», - пояснил он.

Во время соревнований атлетам разрешили использовать любые препараты для улучшения результатов. Предположительно, турнир проведут в таких видах спорта, как плавание, единоборства, гимнастика, тяжелая и легкая атлетика.

Д’Соуза также отметил, что «Олимпиаду на стероидах» будут проводить раз в год на площадках, где проходили Олимпийские игры. Это поможет привлечь внимание к проблеме эксплуатации олимпийской инфраструктуры, которая не используется.

По последнему решению Международного олимпийского комитета россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе под аббревиатурой AIN. Спортсменам предстоит согласиться на ряд условий, в том числе на отказ от мероприятий с национальными флагами.

Спортсменов из России допустят без ограничений на «Олимпийские игры на стероидах». Об этом ТАСС сообщил президент проекта Арон Д’Соуза.