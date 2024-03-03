03 марта 2024, 17:50

Россиян допустят на «Олимпиаду на стероидах» без ограничений

РИА «Новости»
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Спортсменов из России допустят без ограничений на «Олимпийские игры на стероидах». Об этом ТАСС сообщил президент проекта Арон Д’Соуза.

«Все спортсмены на „Улучшенных играх“ примут участие в соревнованиях как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашают все страны», - пояснил он.

Во время соревнований атлетам разрешили использовать любые препараты для улучшения результатов. Предположительно, турнир проведут в таких видах спорта, как плавание, единоборства, гимнастика, тяжелая и легкая атлетика.

Д’Соуза также отметил, что «Олимпиаду на стероидах» будут проводить раз в год на площадках, где проходили Олимпийские игры. Это поможет привлечь внимание к проблеме эксплуатации олимпийской инфраструктуры, которая не используется.

По последнему решению Международного олимпийского комитета россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе под аббревиатурой AIN. Спортсменам предстоит согласиться на ряд условий, в том числе на отказ от мероприятий с национальными флагами.

Спортсменов из России допустят без ограничений на «Олимпийские игры на стероидах». Об этом ТАСС сообщил президент проекта Арон Д’Соуза.

Спортсмены Россия
03 марта 2024, 15:20
«Первый подобный опыт в России». G-Drive фиджитал-гонки стартовали в Сириусе
РИА «Новости»
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G-Drive фиджитал-гонки стартовали в Сириусе в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». В одной из российских команд есть девушка — Ирина Сидоркова, отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 14 стран разных континентов. Каждый гонщик команды должен будет проехать 25 кругов по реальной и по виртуальной трассе «Сочи Автодрома».

Победа достанется той команде, которая продемонстрирует лучший результат по сумме цифрового и физического этапов.

«Это первый в истории подобный опыт!» - подчеркнула дипломат.

Общий призовой фонд соревнований составляет 500 тысяч долларов, уточнили на сайте G-Drive фиджитал-гонок. По итогам между участниками распределят 14 мест.

За первое место положена сумма 175 тысяч долларов, за второе - 90 тысяч, третье - 65 тысяч. За все остальные места также вручат денежный приз.

G-Drive фиджитал-гонки стартовали в Сириусе в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». В одной из российских команд есть девушка - Ирина Сидоркова, отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сочи «Игры будущего»
02 марта 2024, 23:09
Умер российский дзюдоист Занкишиев
Freepik
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Российский дзюдоист Казбек Занкишиев скончался на 32-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России.

«Он был талантливым спортсменом и достойным человеком, занимался дзюдо с 12 лет. Это настоящая потеря для отечественного дзюдо», - отметили в некрологе Причины смерти Занкишиев не сообщались. В федерации отметили, что у российского тяжеловеса за плечами было много наград с турниров самого высокого ранга.

В 2018 году Казбек Занкишиев завоевал бронзовую медаль в чемпионате мира в Баку в командном первенстве. До этого он стал бронзовым призером на чемпионате Европы в 2017 в Варшаве в весовой категории до 100 килограммов.

Также в его копилке наград есть золотая медаль, завоеванная на первенстве России 2015 года. Дзюдоист представлял клуб «Динамо» из Тюмени в тяжелой весовой категории.

Спортсмены Награды Россия
02 марта 2024, 07:28
Гол Овечкина привел «Вашингтон» к победе над «Филадельфией»
РИА «Новости»
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«Вашингтон Кэпиталз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в столице США и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и прервал четырехматчевую серию без заброшенных шайб, для него он стал уже 17-м в текущем сезоне.

Всего на счету Овечкина 839 голов в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, он идет на втором месте в истории лиги по этому показателю. На первом месте легендарный канадец Уэйн Гретцки, который отличился 895 раз, отставание россиянина составляет 55 шайб.

Овечкин отмечал, что не хочет продолжать активную спортивную карьеру до 50 лет. Хоккеист не исключил завершение выступлений после истечения контракта с «Вашингтоном» в сезоне-2025/26.

Ранее россиянин стал героем новостей, когда выругался в адрес судьи в матче НХЛ с «Оттавой».

НХЛ Вашингтон Александр Овечкин
01 марта 2024, 19:07
Рублева сняли с турнира в Дубае за мат в сторону судьи
Global Look Press
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Российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали из-за ненормативной лексики в адрес судьи. Словесная перепалка произошла в ходе полуфинального матча турнира категории ATP-500 в Дубае, сообщил «Чемпионат».

Причиной стал мат в сторону линейного судьи после окончания третьего сета встречи с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом. Победу в матче присудили сопернику Рублева. Судья остановил встречу при счете 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 5:6.

В финале казахстанский теннисист встретится с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и французом Уго Умбером.

Российский теннисист Даниил Медведев не стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии. В финале он уступил победу итальянцу Яннику Синнеру. Медведев в пятый раз в своей карьере проиграл в финале турнира «Большого шлема». Рублев ранее назвал его одним из лучших теннисистов.

Казахстан Теннис Дубай

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