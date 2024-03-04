Промес избежит экстрадиции в Нидерланды

По его информации, футболист отделается крупным штрафом за оставление места ДТП во время зимних сборов с командой.

Официального решения суда пока нет. Спортсмену также грозит тюрьма на срок от месяца до четырех лет и экстрадиция в Нидерланды.

Промес вместе с командой должен был вылететь 29 февраля из дубайского аэропорта Аль-Мактум в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом». Однако на борт футболиста не пропустили. Его задержали и поместили под домашний арест.

В середине февраля суд в Недирландах обвинил Промеса в поножовщине и контрабанде 1370 килограммов кокаина. Спортсмена приговорили к шести годам тюрьмы заочно. Его также объявили в розыск по линии Интерпола.