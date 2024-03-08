Овечкин поднялся на 15-е место по числу набранных очков в НХЛ

Россиянин набрал за карьеру в НХЛ 1532 очка в 1405 матчах. По этому показателю хоккеист обогнал канадца Пола Коффи и вышел на 15-е место за всю историю НХЛ. Овечкин забросил 840 шайб и сделал 692 голевые передачи, сообщила «Российская газета».

По числу голов Овечкин находится на втором месте в списке лучших снайперов в истории лиги. Отставание россиянина от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 54.

Ранее Овечкин повторил достижение канадского хоккеиста Мартена Сан-Луи , набрав очки в 10 подряд матчах НХЛ в возрасте 38 лет. Впервые с 2018 года россиянину удалось оформить такую результативную серию в одном розыгрыше чемпионата НХЛ.