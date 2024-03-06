06 марта 2024, 12:22

Нападающего «Спартака» Промеса заметили в ночном клубе в Дубае

Global Look Press
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Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса заметили в одном из ночных клубов в Дубае. Кадры с вечеринки появилось в Telegram-канале «Закулисье спорта».

Видео выложила девушка футболиста Табата Робинсон. Вечеринка проходила в ночь на 6 марта.

Промес должен был вылететь вместе с командой 29 февраля в Санкт-Петербург, однако был задержан и помещен под домашний арест. Это произошло из-за оставления места ДТП во время зимних сборов в ОАЭ. Теперь спортсмену грозит крупный штраф, тюрьма на срок от месяца до четырех лет и экстрадиция в Нидерланды.

По информации журналиста Ивана Карпова, суд по делу отложили на неделю, так как судья не смог выйти на работу по личным причинам. Защита футболиста старается ускорить процесс, чтобы заседание прошло в ближайшее время.

В середине февраля суд в Амсердаме вынес Промесу приговор из-за поножовщины и контрабанды 1370 килограммов кокаина. Футболист получил шесть лет тюрьмы заочно. Его также объявили в розыск по линии Интерпола.

Спартак ДТП Дубай
06 марта 2024, 01:02
«Старый советский стиль». Егор Яковлев признал преимущества комбинационного хоккея
Unsplash
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Северо-американский хоккей, который последние годы превалировал на российском льду, уходит в прошлое. Возвращается советский комбинационный хоккей, рассказал олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей».

Хоккеист отметил, что странно и непонятно, зачем в России «пытались играть» в северо-американский хоккей, с забросами, передачей шайбы и борьбой за нее.

«Смотришь тот же НХЛ, там все быстро, все на передачах, они играют наоборот - в наш советский хоккей. Непонятно, зачем мы пытались в этот хоккей играть. <…> Зачем отдавать шайбу, вбрасывать, отдавать, чтобы за ней бежать и потом бороться за нее, когда можно ее сохранить и играть постоянно шайбой», - поделился собеседник Маруси.

Яковлев отметил, что в настоящий момент в России наблюдается возврат к комбинационному хоккею, которым славились советские игроки. Чемпион рассказал, что сейчас в Лиге игроки отлично взаимодействуют друг с другом, выстраивают комбинации и забивают голы.

НХЛ Спортсмены Хоккей Россия
06 марта 2024, 01:00
«Стал быстрее и ниже по росту». Егор Яковлев рассказал о нюансах современного хоккея
Телеканал «360»
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Современный хоккей изменился, он стал быстрее и «ниже по росту». Хоккеист, олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей» признал, что уровень хоккея в России немного упал.

«Уровень действительно немножко упал сейчас, потому что все равно легионеры приезжали очень хорошие, прямо первоклассные были», - заявил Яковлев.

Сейчас качественных легионеров стало меньше, отметил спортсмен. При этом российский хоккей не стал менее интересным. Многие команды перестраиваются, добавил хоккеист.

«Сейчас такая идет перестройка у нас в хоккее, хоккей стал быстрее. Он у нас стал ниже по росту, ушли вот эти габаритные ребята», - пояснил собеседник Маруси.

Яковлев рассказал, что сейчас на передний план выходят «скоростные ребята», которые хорошо умеют обращаться с шайбой. В КХЛ становится все больше таких команд, добавил спортсмен.

Спортсмены Хоккей Россия Интервью
06 марта 2024, 00:54
Винер рассказала, почему сестры Аверины завершили карьеру
РИА «Новости»
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Многократные чемпионки мира сестры Арина и Дина Аверины закончили спортивную карьеру из-за отказа от участия в Олимпийских играх под белым флагом. Об этом заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, ее слова передала пресс-служба Олимпийского комитета России.

«Они закончили спортивную карьеру, потому что мы отказались от участия в Олимпийских играх под белым флагом. Таково было общее решение тренерского совета и спортсменок, привыкших выступать, когда в честь их побед поднимают национальный флаг России. Теперь наше внимание направлено на внутренние старты», - заявила она.

Спортсменки заявили о завершении карьеры 23 февраля.

Дина Аверина стала серебряной призеркой на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Это прервало серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина в тот год заняла четвертое место.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под своей эгидой из-за украинского конфликта.

Ранее Винер заявила, что вместе с Диной и Ариной преодолела огромный путь. Она поблагодарила гимнасток за это и назвала очень грустной новость о завершении карьеры сестер.

Спортсмены Россия Международный олимпийский комитет
05 марта 2024, 23:10
«Адский труд». Хоккеист Егор Яковлев рассказал, каким должен быть хороший тренер
Телеканал «360»
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Хороший тренер по хоккею фанатеет от своей работы и вкладывает в нее душу. Такое мнение выразил хоккеист, олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей».

По его словам, существует не так много по-настоящему хороших детских хоккейных тренеров. Идеальный наставник должен обладать достаточным опытом, чтобы передать свои знания будущим спортсменам.

«Откуда будет профессионализм? Это от твоего личного опыта: где ты играл, что ты проходил. У нас достаточно мало таких ребят. Кто такого уровня ребята, они не идут в детский хоккей передавать свой опыт, потому что это адский тяжелый труд. Быть детским тренером - это очень тяжело», - сказал Яковлев.

Он отметил, что самая трудная задача детского тренера - это достучаться до ученика, суметь показать ему правильное направление. Из-за этого многие профессионалы предпочитают сразу работать со взрослыми учениками.

Спортсмены Хоккей Работа Интервью

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