Нападающего «Спартака» Промеса заметили в ночном клубе в Дубае

Видео выложила девушка футболиста Табата Робинсон. Вечеринка проходила в ночь на 6 марта.

Промес должен был вылететь вместе с командой 29 февраля в Санкт-Петербург, однако был задержан и помещен под домашний арест. Это произошло из-за оставления места ДТП во время зимних сборов в ОАЭ. Теперь спортсмену грозит крупный штраф, тюрьма на срок от месяца до четырех лет и экстрадиция в Нидерланды.

По информации журналиста Ивана Карпова, суд по делу отложили на неделю, так как судья не смог выйти на работу по личным причинам. Защита футболиста старается ускорить процесс, чтобы заседание прошло в ближайшее время.

В середине февраля суд в Амсердаме вынес Промесу приговор из-за поножовщины и контрабанды 1370 килограммов кокаина. Футболист получил шесть лет тюрьмы заочно. Его также объявили в розыск по линии Интерпола.