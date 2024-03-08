Майк Тайсон проведет бой с Джейком Полом

Поединок пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне 20 июля.

«Мы подписали контракт», - заявил Тайсон.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу из России Олег Саитов назвал Майка Тайсона одним из самых необычных спортсменов , занимающихся кулачным боем. Он назвал его «машиной, сминавшей людей», отметив - американец научился сбивать противников с толку.

Майк Тайсон - американский боксер-профессионал, один из самых известных и узнаваемых спортсменов в истории. Последний раз Тайсон выходил на ринг в конце 2020 года в рамках показательного поединка с Роем Джонсом-младшим, писал RT. Встреча закончилась ничьей.