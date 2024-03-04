Ковальчук пропустит третий матч серии «Спартака» против «Северстали» в плей-офф КХЛ

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Третья встреча началась в Череповце в 19:30 по московскому времени. В сообщении указан состав команды, Илья Ковальчук отсутствует в расстановке. «Спартак» не указал причины отсутствия в составе команды олимпийского чемпиона 2018 года.

В матче начался второй период, московский клуб уверенно лидирует со счетом 4:0.

Ранее Ковальчук назвал справедливой победу петербургского СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» проиграл со счетом 2:5, нападающий заявил, что нужно делать выводы.