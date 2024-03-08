08 марта 2024, 17:31

Карлос Сайнс пропустит Гран-при «Формулы-1» из-за аппендицита

РИА «Новости»
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Испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс-младший не будет участвовать в Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1». В официальном аккаунте итальянской команды в соцсети X указано, что мужчине предстоит операция по удалению аппендицита.

«У Карлоса Сайнса диагностирован аппендицит, ему потребуется операция», - передали в команде.

Спортсмена заменит резервный пилот Оливер Берман.

Сайнс почувствовал себя плохо перед Гран-при. Ему пришлось уйти с мероприятия в Джидде и вернуться в отель.

Карлос Сайнс - 29-летний потомственный испанский автогонщик, сын двукратного чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса. Сейчас мужчина является действующим пилотом Ferrari в «Формуле-1». До этого он состоял в командах McLaren, Renault, Toro Rosso.

В ноябре Карлос Сайнс занял второе место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1». Заезд проходил на городской трассе.

Спортсмены Саудовская Аравия
08 марта 2024, 11:19
Майк Тайсон проведет бой с Джейком Полом
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Легендарный боксер Майк Тайсон встретится на ринге с блогером Джейком Полом. Об этом бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе написал в социальной сети X.

Поединок пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне 20 июля.

«Мы подписали контракт», - заявил Тайсон.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу из России Олег Саитов назвал Майка Тайсона одним из самых необычных спортсменов , занимающихся кулачным боем. Он назвал его «машиной, сминавшей людей», отметив - американец научился сбивать противников с толку.

Майк Тайсон - американский боксер-профессионал, один из самых известных и узнаваемых спортсменов в истории. Последний раз Тайсон выходил на ринг в конце 2020 года в рамках показательного поединка с Роем Джонсом-младшим, писал RT. Встреча закончилась ничьей.

Спортсмены Бокс Блогеры
08 марта 2024, 10:23
Овечкин поднялся на 15-е место по числу набранных очков в НХЛ
РИА «Новости»
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«Вашингтон Кэпиталз» со счетом 6:0 разгромил «Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Отличился в игре капитан и нападающий «столичных» Александр Овечкин.

Россиянин набрал за карьеру в НХЛ 1532 очка в 1405 матчах. По этому показателю хоккеист обогнал канадца Пола Коффи и вышел на 15-е место за всю историю НХЛ. Овечкин забросил 840 шайб и сделал 692 голевые передачи, сообщила «Российская газета».

По числу голов Овечкин находится на втором месте в списке лучших снайперов в истории лиги. Отставание россиянина от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 54.

Ранее Овечкин повторил достижение канадского хоккеиста Мартена Сан-Луи , набрав очки в 10 подряд матчах НХЛ в возрасте 38 лет. Впервые с 2018 года россиянину удалось оформить такую результативную серию в одном розыгрыше чемпионата НХЛ.

НХЛ Спортсмены Вашингтон Рекорды Александр Овечкин
07 марта 2024, 23:12
Глава МОК обвинил Россию в «вопиющем нарушении» Олимпийской хартии
РИА «Новости»
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что российские власти «вопиющим образом» нарушили Олимпийскую хартию. Его слова привела газета The Guardian.

«Российское правительство игнорирует тот факт, что оно вынудило нас к действиям. К ним привело вопиющее нарушение Олимпийской хартии», - сказал глава МОК.

Он отметил, что «агрессивные заявления» исходят от того же правительства, которое якобы стояло за «скандальными манипуляциями» с антидопинговой системой до, во время и после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

На Всемирном фестивале молодежи в Сочи, который проходил на федеральной территории «Сириус», Баха раскритиковал глава МИД России Сергей Лавров. Он указал на политизацию МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде в Париже примут на основании декабрьских рекомендаций. Новых уточнений не выпустят.

Спортсмены Россия Международный олимпийский комитет
07 марта 2024, 21:09
Плюнул в лицо. Уехавшего из России футболиста отстранили от игр
Unsplash
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В Саудовской Аравии за плевок в соперника дисквалифицировали норвежского футболиста Матиаса Норманна, который ранее выступал за «Ростов» и московское «Динамо». Об этом сообщила Саудовская профессиональная лига (SPL) в соцсети Х.

В результате игрок, выступающий за саудовский «Аль-Раед», не примет участие в шести матчах чемпионата.

Скандинавский хавбек плюнул в игрока команды соперника во втором тайме. За эту выходку его удалили с поля.

Ранее Международная федерация футбола обязала Норманна заплатить компенсацию «Ростову» за безосновательное расторжение с клубом трудового контракта. Заседание трибунала ФИФА прошло 15 ноября по требованию российской команды. Ответственность за выплату несет и клуб из Саудовской Аравии «Аль-Раед».

Саудовская Аравия Футбол Россия

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