04 марта 2024, 09:41

Капризов оформил хет-трик в матче с «Сан-Хосе»

Читайте нас в: Google Новости

Нападающий Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Благодаря трем шайбам российского хоккеиста команда «Миннесота Уайлд» обыграла «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча прошла в Сент-Поле. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Миннесоты Уайлд». Капризов оформил хет-трик, забив на 28, 43 и 57-й минутах. Российского нападающего признали первой звездой матча. Также шайбу забросил Фредерик Годро. У гостей отличились Микаэль Гранлунд, Нико Штурм и Энтони Даклер.

Это не первый хет-трик Капризова в НХЛ. В сезоне 2023/2024 он стал третьим. Всего в карьере в НХЛ россиянин оформил пять хет-триков.

В конце февраля Кирилл Капризов также отличился. В матче с «Ванкувером» он забросил три шайбы и сделал три голевые передачи. Всего за встречу нападающий «Миннесоты» набрал шесть очков, а встреча завершилась победой клуба со счетом 10:7.

НХЛ Спортсмены Хоккей
04 марта 2024, 07:07
Тутберидзе посоветовала фигуристке Валиевой сбросить вес
Читайте нас в: Google Новости
Фигуристка Камила Валиева не могла сознательно принять допинг, потому что в этом не было смысла. После дисквалификации ей следует продолжать держать форму и много тренироваться, заявила в интервью телеканалу NHK тренер Этери Тутберидзе.

«Давайте я вам врать не буду. Камила должна подсушиться. И это она должна сделать сама. Также ей надо тренироваться в том режиме, в котором она тренировалась», - сказала она.

Этери Тутберидзе заявила, что у спортсменки нет необходимости в допинге. Она объяснила, что в фигурном катании оценивали не время выполнения движения и высоту прыжка. Тренер напомнила, что до чемпионата России Камила Валиева выступала с чистыми пробами, и отсутствовал смысл принимать допинг к очередному соревнованию.

Фигуристка сдала положительную допинг-пробу в день произвольной программы чемпионата России 25 декабря 2021 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал ее на четыре года.

В Верховный суд Швейцарии подали апелляцию.

Спортсмены Допинг Фигурное катание Камила Валиева
03 марта 2024, 21:24
Валиева сделала японцам заявление о допинге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российская фигуристка Камила Валиева дала интервью для документального фильма японского канала NHK «Исповедь Валиевой», в котором призналась, что сознательно не нарушала антидопинговые правила. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я могу сказать, что я не принимала допинг сознательно. Я старалась следовать правилам», - подчеркнула спортсменка.

Валиева заявила, что во время поездки на Олимпийские игры настраивала себя на «прекрасный праздник спорта». Она долго работала и мечтала на них попасть, но после прибытия получила совершенно иные эмоции и другое отношение.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года 29 января 2024 года, причем отчет начался с 25 декабря 2021 года, когда у нее взяли положительную допинг-пробу. К соревнованиям Валиева сможет вернуться только с 24 декабря 2025 года. Ее результаты аннулировали - американцы получили золото, а серебро - японцы.

Ранее решение CAS о дисквалификации Валиевой обжаловали в Верховный суд Швейцарии, подав апелляцию.

Спортсмены Допинг Фигурное катание Спортивный арбитражный суд Камила Валиева
03 марта 2024, 21:12
Глава РПЛ выступил против футболистов с судимостью
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Футболист московского «Спартака» Квинси Промес не должен играть в России, если докажут его вину в деле о контрабанде наркотиков. Таким мнением поделился генеральный директор Российской премьер-лиги Александр Алаев. Его процитировало РИА «Новости».

«Пока дело не закрыто, действует презумпция невиновности. Также считаю, что если человек имеет наказание, то он не должен играть в РПЛ. Не хочется, чтобы люди с судимостью играли в премьер-лиге». - отметил он.

По словам Алаева, РПЛ будет следить внимательно за ситуацией, поэтому находится на связи с руководством «Спартака».

На территории Эмиратов футболист был на сборах «Спартака». Команда улетела в Россию без Промеса. Его задержали в дубайском аэропорту за «местное правонарушение». По данным Telegram-канала Shot, спортсмен может оказаться в тюрьме за то, что скрылся с места аварии.

В феврале Промеса обвинили по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина в Нидерландах. Он заочно получил шесть лет тюрьмы.

Спортсмены Спартак Футбол Россия
03 марта 2024, 20:38
«Игры будущего» завершились в Казани
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Казани завершились соревнования «Игры будущего». Церемония закрытия прошла в формате фиджитал-концерта, на котором живые артисты выступили бок о бок с цифровыми исполнителями. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

В празднике приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Татарстана Рустам Минниханов.

По словам Чернышенко, первые «Игры будущего» прошли с огромным успехом. За турниром следили зрители из более 100 стран. Победителями стали 236 спортсменов. Среди них - граждане России, Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, Южной Кореи, Филиппин, Уругвая, Эквадора, Аргентины и Колумбии.

«„Игры будущего“ стали настоящим общепризнанным в мире брендом, и это огромный успех. Благодаря играм Россия еще раз доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе», - выразил уверенность вице-премьер.

Игры будущего - фиджитал-соревнования, сочетающие классический и киберспорт. В них приняли участие более двух тысяч спортсменов из 107 стран. Турнир проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта. Церемонию открытия турнира посмотрели более миллиарда человек со всего мира.

Спортсмены Казань Россия «Игры будущего»

Новости по теме