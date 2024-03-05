05 марта 2024, 11:00

Искусственный интеллект помог создать масло для болидов «Игр будущего»

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Болиды, которые выступали 2 и 3 марта в «Играх будущего» в рамках фиджитал-гонок, обслуживали российскими маслами. Масло подходит для бензиновых и дизельных двигателей, причем как в гоночных машинах, так и в современных легковых автомобилях.

Как пояснил генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец, в этом состоит преимущество новой разработки: класс вязкости позволяет использовать ее как для гоночной техники в разных дисциплинах, так и для 60% двигателей автопарка России.

«Мы выпускаем масла и поддерживаем автоспортивные соревнования, где команды и техника проходят испытания в экстремальных условиях. На основе собранных данных мы совершенствуем формулы моторных масел. Это помогает создавать новые смазочные материалы - „продукты будущего“. Формулу смазочных материалов разработали при помощи „Алхимика“ - цифровой системы на базе искусственного интеллекта. В маслах используется синтетическая основа и усиленный пакет присадок. На протяжении всех заездов эксперты мобильной лаборатории G-Energy следили за состоянием техники и подтвердили улучшенные свойства продукции», - заявил Анатолий Скоромец.

Искусственный интеллект Машины Газпром нефть «Игры будущего»
04 марта 2024, 20:34
Ковальчук пропустит третий матч серии «Спартака» против «Северстали» в плей-офф КХЛ
Unsplash
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Российский хоккеист Илья Ковальчук не выйдет на лед в третьем матче серии «Спартака» против «Северстали» в 1/8 финала кубка Гагарина. Об этом сообщили в Telegram-канале московского клуба.

Третья встреча началась в Череповце в 19:30 по московскому времени. В сообщении указан состав команды, Илья Ковальчук отсутствует в расстановке. «Спартак» не указал причины отсутствия в составе команды олимпийского чемпиона 2018 года.

В матче начался второй период, московский клуб уверенно лидирует со счетом 4:0.

Ранее Ковальчук назвал справедливой победу петербургского СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» проиграл со счетом 2:5, нападающий заявил, что нужно делать выводы.

Спартак Хоккей Россия
04 марта 2024, 18:38
Промес избежит экстрадиции в Нидерланды
Global Look Press
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Нападающий футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес избежит экстрадиции в Нидерланды и вылетит в Россию во вторник, 5 марта. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его информации, футболист отделается крупным штрафом за оставление места ДТП во время зимних сборов с командой.

Официального решения суда пока нет. Спортсмену также грозит тюрьма на срок от месяца до четырех лет и экстрадиция в Нидерланды.

Промес вместе с командой должен был вылететь 29 февраля из дубайского аэропорта Аль-Мактум в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом». Однако на борт футболиста не пропустили. Его задержали и поместили под домашний арест.

В середине февраля суд в Недирландах обвинил Промеса в поножовщине и контрабанде 1370 килограммов кокаина. Спортсмена приговорили к шести годам тюрьмы заочно. Его также объявили в розыск по линии Интерпола.

Спортсмены Спартак ДТП Россия Нидерланды
04 марта 2024, 18:32
Теннисисту Рублеву простили использование ненормативной лексики
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Российскому теннисисту Андрею Рублеву вернули призовые и рейтинговые очки за участие в турнире серии ATP-500 в Дубае. Об этом сообщило издание Inews.

Ассоциация теннисистов-профессионалов рассмотрела апелляцию Рублева, которую игрок подал после того, как был снят с полуфинальной игры, и учла показания теннисиста и официальных лиц. Кроме того, представители организации изучили соответствующие видео- и аудиоматериалы.

Согласно решению АТР, наказания, связанные с невыполнением обязательств, в том числе потери рейтинговых очков и призовых денег, «были бы несоразмерными в данном случае». В результате Рублев получит за турнир более 157 тысяч долларов и 200 рейтинговых очков. Россиянин таким образом сохранит пятую строчку в рейтинге ATP.

Изначально Рублева дисквалифицировали из-за ненормативной лексики в адрес судьи. Словесная перепалка произошла в ходе полуфинального матча турнира категории ATP-500 в Дубае.

Рейтинги Деньги Дубай
04 марта 2024, 11:17
Футболиста «Спартака» Промеса поместили под домашний арест в ОАЭ
Global Look Press
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Нападающего футбольного клуба «Спартак» поместили под домашний арест в ОАЭ после ДТП во время зимних сборов с командой. Об этом сообщил портал NRC.nl.

По информации издания, футболиста могут экстрадировать в Нидерланды. Тем не менее, в воскресенье прокуратура не стала разглашать, был ли отправлен соответствующий запрос.

Промес вместе с командой должен был вылететь 29 февраля из дубайского аэропорта Аль-Мактум в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом». Однако на борт футболиста не пропустили. Его задержали за оставление места ДТП во время сборов. Игроку грозит крупный штраф в ОАЭ и экстрадиция в Нидерланды.

Кроме того, в середине февраля суд Амстердама вынес приговор Промесу по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина. Футболист заочно получил шесть лет тюрьмы.

Спартак ОАЭ Аресты Нидерланды

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