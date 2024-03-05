Искусственный интеллект помог создать масло для болидов «Игр будущего»

Как пояснил генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец, в этом состоит преимущество новой разработки: класс вязкости позволяет использовать ее как для гоночной техники в разных дисциплинах, так и для 60% двигателей автопарка России.

«Мы выпускаем масла и поддерживаем автоспортивные соревнования, где команды и техника проходят испытания в экстремальных условиях. На основе собранных данных мы совершенствуем формулы моторных масел. Это помогает создавать новые смазочные материалы - „продукты будущего“. Формулу смазочных материалов разработали при помощи „Алхимика“ - цифровой системы на базе искусственного интеллекта. В маслах используется синтетическая основа и усиленный пакет присадок. На протяжении всех заездов эксперты мобильной лаборатории G-Energy следили за состоянием техники и подтвердили улучшенные свойства продукции», - заявил Анатолий Скоромец.