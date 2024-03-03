«Игры будущего» завершились в Казани

В празднике приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Татарстана Рустам Минниханов.

По словам Чернышенко, первые «Игры будущего» прошли с огромным успехом. За турниром следили зрители из более 100 стран. Победителями стали 236 спортсменов. Среди них - граждане России, Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, Южной Кореи, Филиппин, Уругвая, Эквадора, Аргентины и Колумбии.

«„Игры будущего“ стали настоящим общепризнанным в мире брендом, и это огромный успех. Благодаря играм Россия еще раз доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе», - выразил уверенность вице-премьер.

Игры будущего - фиджитал-соревнования, сочетающие классический и киберспорт. В них приняли участие более двух тысяч спортсменов из 107 стран. Турнир проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта. Церемонию открытия турнира посмотрели более миллиарда человек со всего мира.