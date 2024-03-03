Глава РПЛ выступил против футболистов с судимостью

«Пока дело не закрыто, действует презумпция невиновности. Также считаю, что если человек имеет наказание, то он не должен играть в РПЛ. Не хочется, чтобы люди с судимостью играли в премьер-лиге». - отметил он.

По словам Алаева, РПЛ будет следить внимательно за ситуацией, поэтому находится на связи с руководством «Спартака».

На территории Эмиратов футболист был на сборах «Спартака». Команда улетела в Россию без Промеса. Его задержали в дубайском аэропорту за «местное правонарушение». По данным Telegram-канала Shot, спортсмен может оказаться в тюрьме за то, что скрылся с места аварии.

В феврале Промеса обвинили по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина в Нидерландах. Он заочно получил шесть лет тюрьмы.