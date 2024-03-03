03 марта 2024, 21:12

Глава РПЛ выступил против футболистов с судимостью

РИА «Новости»
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Футболист московского «Спартака» Квинси Промес не должен играть в России, если докажут его вину в деле о контрабанде наркотиков. Таким мнением поделился генеральный директор Российской премьер-лиги Александр Алаев. Его процитировало РИА «Новости».

«Пока дело не закрыто, действует презумпция невиновности. Также считаю, что если человек имеет наказание, то он не должен играть в РПЛ. Не хочется, чтобы люди с судимостью играли в премьер-лиге». - отметил он.

По словам Алаева, РПЛ будет следить внимательно за ситуацией, поэтому находится на связи с руководством «Спартака».

На территории Эмиратов футболист был на сборах «Спартака». Команда улетела в Россию без Промеса. Его задержали в дубайском аэропорту за «местное правонарушение». По данным Telegram-канала Shot, спортсмен может оказаться в тюрьме за то, что скрылся с места аварии.

В феврале Промеса обвинили по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина в Нидерландах. Он заочно получил шесть лет тюрьмы.

Спортсмены Спартак Футбол Россия
03 марта 2024, 21:24
Валиева сделала японцам заявление о допинге
РИА «Новости»
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Российская фигуристка Камила Валиева дала интервью для документального фильма японского канала NHK «Исповедь Валиевой», в котором призналась, что сознательно не нарушала антидопинговые правила. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я могу сказать, что я не принимала допинг сознательно. Я старалась следовать правилам», - подчеркнула спортсменка.

Валиева заявила, что во время поездки на Олимпийские игры настраивала себя на «прекрасный праздник спорта». Она долго работала и мечтала на них попасть, но после прибытия получила совершенно иные эмоции и другое отношение.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года 29 января 2024 года, причем отчет начался с 25 декабря 2021 года, когда у нее взяли положительную допинг-пробу. К соревнованиям Валиева сможет вернуться только с 24 декабря 2025 года. Ее результаты аннулировали - американцы получили золото, а серебро - японцы.

Ранее решение CAS о дисквалификации Валиевой обжаловали в Верховный суд Швейцарии, подав апелляцию.

Спортсмены Допинг Фигурное катание Спортивный арбитражный суд Камила Валиева
03 марта 2024, 20:38
«Игры будущего» завершились в Казани
РИА «Новости»
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В Казани завершились соревнования «Игры будущего». Церемония закрытия прошла в формате фиджитал-концерта, на котором живые артисты выступили бок о бок с цифровыми исполнителями. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

В празднике приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Татарстана Рустам Минниханов.

По словам Чернышенко, первые «Игры будущего» прошли с огромным успехом. За турниром следили зрители из более 100 стран. Победителями стали 236 спортсменов. Среди них - граждане России, Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, Южной Кореи, Филиппин, Уругвая, Эквадора, Аргентины и Колумбии.

«„Игры будущего“ стали настоящим общепризнанным в мире брендом, и это огромный успех. Благодаря играм Россия еще раз доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе», - выразил уверенность вице-премьер.

Игры будущего - фиджитал-соревнования, сочетающие классический и киберспорт. В них приняли участие более двух тысяч спортсменов из 107 стран. Турнир проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта. Церемонию открытия турнира посмотрели более миллиарда человек со всего мира.

Спортсмены Казань Россия «Игры будущего»
03 марта 2024, 17:50
Россиян допустят на «Олимпиаду на стероидах» без ограничений
РИА «Новости»
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Спортсменов из России допустят без ограничений на «Олимпийские игры на стероидах». Об этом ТАСС сообщил президент проекта Арон Д’Соуза.

«Все спортсмены на „Улучшенных играх“ примут участие в соревнованиях как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашают все страны», - пояснил он.

Во время соревнований атлетам разрешили использовать любые препараты для улучшения результатов. Предположительно, турнир проведут в таких видах спорта, как плавание, единоборства, гимнастика, тяжелая и легкая атлетика.

Д’Соуза также отметил, что «Олимпиаду на стероидах» будут проводить раз в год на площадках, где проходили Олимпийские игры. Это поможет привлечь внимание к проблеме эксплуатации олимпийской инфраструктуры, которая не используется.

По последнему решению Международного олимпийского комитета россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе под аббревиатурой AIN. Спортсменам предстоит согласиться на ряд условий, в том числе на отказ от мероприятий с национальными флагами.

Спортсменов из России допустят без ограничений на «Олимпийские игры на стероидах». Об этом ТАСС сообщил президент проекта Арон Д’Соуза.

Спортсмены Россия
03 марта 2024, 15:20
«Первый подобный опыт в России». G-Drive фиджитал-гонки стартовали в Сириусе
РИА «Новости»
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G-Drive фиджитал-гонки стартовали в Сириусе в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». В одной из российских команд есть девушка — Ирина Сидоркова, отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 14 стран разных континентов. Каждый гонщик команды должен будет проехать 25 кругов по реальной и по виртуальной трассе «Сочи Автодрома».

Победа достанется той команде, которая продемонстрирует лучший результат по сумме цифрового и физического этапов.

«Это первый в истории подобный опыт!» - подчеркнула дипломат.

Общий призовой фонд соревнований составляет 500 тысяч долларов, уточнили на сайте G-Drive фиджитал-гонок. По итогам между участниками распределят 14 мест.

За первое место положена сумма 175 тысяч долларов, за второе - 90 тысяч, третье - 65 тысяч. За все остальные места также вручат денежный приз.

G-Drive фиджитал-гонки стартовали в Сириусе в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». В одной из российских команд есть девушка - Ирина Сидоркова, отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сочи «Игры будущего»

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