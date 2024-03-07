Глава МОК обвинил Россию в «вопиющем нарушении» Олимпийской хартии
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что российские власти «вопиющим образом» нарушили Олимпийскую хартию. Его слова привела газета The Guardian.
«Российское правительство игнорирует тот факт, что оно вынудило нас к действиям. К ним привело вопиющее нарушение Олимпийской хартии», - сказал глава МОК.
Он отметил, что «агрессивные заявления» исходят от того же правительства, которое якобы стояло за «скандальными манипуляциями» с антидопинговой системой до, во время и после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
На Всемирном фестивале молодежи в Сочи, который проходил на федеральной территории «Сириус», Баха раскритиковал глава МИД России Сергей Лавров. Он указал на политизацию МОК.
Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде в Париже примут на основании декабрьских рекомендаций. Новых уточнений не выпустят.