07 марта 2024, 23:12

Глава МОК обвинил Россию в «вопиющем нарушении» Олимпийской хартии

РИА «Новости»
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что российские власти «вопиющим образом» нарушили Олимпийскую хартию. Его слова привела газета The Guardian.

«Российское правительство игнорирует тот факт, что оно вынудило нас к действиям. К ним привело вопиющее нарушение Олимпийской хартии», - сказал глава МОК.

Он отметил, что «агрессивные заявления» исходят от того же правительства, которое якобы стояло за «скандальными манипуляциями» с антидопинговой системой до, во время и после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

На Всемирном фестивале молодежи в Сочи, который проходил на федеральной территории «Сириус», Баха раскритиковал глава МИД России Сергей Лавров. Он указал на политизацию МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде в Париже примут на основании декабрьских рекомендаций. Новых уточнений не выпустят.

Спортсмены Россия Международный олимпийский комитет
07 марта 2024, 21:09
Плюнул в лицо. Уехавшего из России футболиста отстранили от игр
Unsplash
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В Саудовской Аравии за плевок в соперника дисквалифицировали норвежского футболиста Матиаса Норманна, который ранее выступал за «Ростов» и московское «Динамо». Об этом сообщила Саудовская профессиональная лига (SPL) в соцсети Х.

В результате игрок, выступающий за саудовский «Аль-Раед», не примет участие в шести матчах чемпионата.

Скандинавский хавбек плюнул в игрока команды соперника во втором тайме. За эту выходку его удалили с поля.

Ранее Международная федерация футбола обязала Норманна заплатить компенсацию «Ростову» за безосновательное расторжение с клубом трудового контракта. Заседание трибунала ФИФА прошло 15 ноября по требованию российской команды. Ответственность за выплату несет и клуб из Саудовской Аравии «Аль-Раед».

Саудовская Аравия Футбол Россия
07 марта 2024, 17:43
«Для карьеры уже ничего не значит». Тарасова — о дисквалификации Валиевой
РИА «Новости»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на исключение фигуристки Камилы Валиевой из состава национальной сборной России. В беседе с «360» она заявила, что фигуристка в будущем вернется к работе.

«Для карьеры уже ничего не значит. Значит, что она дисквалифицирована. И когда она выйдет обратно, она будет работать», - отметила Тарасова.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина добавила, что в ближайшее время она не сможет выступать в качестве профессиональной спортсменки. Дальнейшая ее карьера зависит от самой фигуристки, ее тренера и родителей.

«Ее карьера на следующие два года запрещена. Через два года она может продолжать карьеру», - заявила бывшая спортсменка.

Министерство спорта исключило фигуристку из списков кандидатов в сборную России 7 марта. Решение приняли после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Арбитражный суд в конце января постановил, что фигуристка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.

Ранее юрист Анна Анцелиович рассказала, что Валиеву могут дисквалифицировать еще на четыре года из-за участия в шоу в Китае. Решение будет завесить от характера мероприятия.

Допинг Татьяна Тарасова Камила Валиева
07 марта 2024, 17:18
Валиеву исключили из сборной России после дисквалификации
РИА «Новости»
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Министерство спорта исключило фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».

Исключение 17-летней девушки провели по правилам Минспорта после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда от 29 января, фигуристка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года. Валиева сдала положительную пробу на допинг 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России.

Ранее Валиева рассказала, что никогда сознательно не нарушала антидопинговые правила. Во время поездки на Олимпиаду спортсменка пыталась настроиться на «прекрасный праздник спорта».

Спортсмены Допинг Фигурное катание Россия Камила Валиева
07 марта 2024, 16:18
Российские гимнасты отказались участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом
РИА «Новости»
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Российские гимнасты решили отказаться от участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом РИА «Новости» заявил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Он отметил, что российские спортсмены хотят выступать от своей страны, а не под нейтральным флагом.

«В отборе к Олимпийским играм мы не будем принимать участие, потому что никто из российских гимнастов не захотел получать нейтральный статус», - указал Титов.

Глава ФСГР назвал выбор гимнастов осознанным и добавил, что они не будут принимать участие в турнире в Баку и в последующих Кубках мира.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала об отличиях гимнастических залов в США и России. По ее словам, у российских спортсменов условия лучше.

Спортсмены Париж Россия Олимпийские игры в Париже — 2024

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