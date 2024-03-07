Глава МОК обвинил Россию в «вопиющем нарушении» Олимпийской хартии

«Российское правительство игнорирует тот факт, что оно вынудило нас к действиям. К ним привело вопиющее нарушение Олимпийской хартии», - сказал глава МОК.

Он отметил, что «агрессивные заявления» исходят от того же правительства, которое якобы стояло за «скандальными манипуляциями» с антидопинговой системой до, во время и после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

На Всемирном фестивале молодежи в Сочи, который проходил на федеральной территории «Сириус», Баха раскритиковал глава МИД России Сергей Лавров. Он указал на политизацию МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде в Париже примут на основании декабрьских рекомендаций. Новых уточнений не выпустят.