Футболисту Соболеву пригрозили арестом за тонировку внедорожника

Спортсмен ехал в районе Воробьевых гор 2 июля, когда его остановили сотрудники ГАИ. Иномарку с номером «007» остановили за плотную черную тонировку на передних боковых стеклах. Соболеву выписали протокол, согласно которому его оштрафовали на 500 рублей и постановили оторвать пленку. По данным канала, ему пригрозили 15 сутками ареста.

Нападающий провел четыре сезона в составе московского «Спартака». За один из них он установил рекорд - за красно-белых забил 14 мячей за сезон в РПЛ. В СМИ появилась информация о том, что Соболев готовится к трансферу в «Зенит». Бывший футболист Максим Деменко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что покупкой нападающего «Спартака» петербуржцы хотят ослабить столичную команду.