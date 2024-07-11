11 июля 2024, 09:39

Футболисту Соболеву пригрозили арестом за тонировку внедорожника

Global Look Press
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Нападающего московского «Спартака» Александра Соболева оштрафовали за тонировку иномарки Mercedes-Benz G-Класса на 500 рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Спортсмен ехал в районе Воробьевых гор 2 июля, когда его остановили сотрудники ГАИ. Иномарку с номером «007» остановили за плотную черную тонировку на передних боковых стеклах. Соболеву выписали протокол, согласно которому его оштрафовали на 500 рублей и постановили оторвать пленку. По данным канала, ему пригрозили 15 сутками ареста.

Нападающий провел четыре сезона в составе московского «Спартака». За один из них он установил рекорд - за красно-белых забил 14 мячей за сезон в РПЛ. В СМИ появилась информация о том, что Соболев готовится к трансферу в «Зенит». Бывший футболист Максим Деменко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что покупкой нападающего «Спартака» петербуржцы хотят ослабить столичную команду.

Спортсмены Спартак Иномарки
11 июля 2024, 00:24
Сборная Англии обыграла нидерландцев и пробилась в финал Евро-2024
Freepik
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Английская сборная выиграла на встрече с командой Нидерландов и пробилась в финал Евро-2024. Встреча пошла в Дортмунде и закончилась со счетом 2:1 в пользу состава Гарета Саутгейта.

У победителей голы забили Гарри Кейн на 18-й минуте, а также Олли Уоткинс на первой дополнительной минуте. Мяч у нидерландцев забил Хави Симонс, он отличился на седьмой минуте.

В финале Евро-2024 английская команда сыграет с испанцами.

Ранее болельщики сборной Нидерландов подрались с англичанами в баре в Дортмунде. Как заявили очевидцы, пострадали пятеро человек. На место ЧП вызвали полицейских, потасовку прекратили. По неуточненным данным, обе стороны обменивались оскорбительными футбольными речевками.

Англия Спортсмены Футбол Нидерланды Чемпионат Европы по футболу — 2024
10 июля 2024, 23:20
Стало известно, когда «Реал» презентует Мбаппе в качестве нового игрока клуба
РИА «Новости»
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Презентация Килиана Мбаппе в качестве нового игрока клуба «Реал» состоится 16 июля в 12:00 на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Информацию об этом на своем сайте разместила пресс-служба испанского клуба.

После презентации Килиан Мбаппе пообщается с представителями СМИ. Также в церемонии примет участие президент «Реала» Флорентино Перес.

Переход 25-летнего француза в «Реал» состоялся 3 июня. Контракт с Мбаппе подписан до 2029 года. Ранее капитан сборной Франции выступал за клуб «Пари Сен-Жермен».

Испанцы вышли в финал чемпионата Европы по футболу, обыграв французов со счетом 2:1. В финале сборная Испании встретится с Нидерландами или Англией.

Спортсмены Футбол
10 июля 2024, 21:25
Болельщики сборной Нидерландов напали на англичан перед матчем Евро-2024
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Болельщики нидерландской сборной напали на англичан, пришедших на игру национальных команд в полуфинале Евро-2024. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Драка случилась в баре в Дортмунде. В ходе происшествия пострадали пятеро фанатов. Нарушители избивали их и бросали скамейки и стулья. Местные жители пытались разнять дерущихся, на место вызвали полицейских. По неофициальной информации, обе стороны обменивались оскорбительными лозунгами.

Ранее УЕФА решил усилить меры безопасности на чемпионате Европы. Такие меры приняли после того, как болельщики выбежали на поле к капитану команды Португалии Криштиану Роналду во время игры.

Футбол Нидерланды Чемпионат Европы по футболу — 2024
10 июля 2024, 16:56
Стало известно, кто вошел в обновленный состав правления РПЛ
РИА «Новости»
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Сегодня, 10 июля, состоялось общее собрание представителей клубов Российской премьер-лиги, в ходе которого был определен состав правления РПЛ на ближайший год. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ в свое Telegram-канале.

В коллегиальном органе в новом сезоне будут работать президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор лиги Евгений Мележиков, вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов, а также спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

В сезоне 2024/2025 они займутся регулированием оперативной деятельности РПЛ и подготовкой предложений общему собранию лиги.

В июне тренер Владимир Федотов покинул ЦСКА. Вместе с ним из московского футбольного клуба ушли Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николай Русу.

Спортсмены Российская Премьер-Лига Футбол

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