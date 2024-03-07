07 марта 2024, 17:43

«Для карьеры уже ничего не значит». Тарасова — о дисквалификации Валиевой

РИА «Новости»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на исключение фигуристки Камилы Валиевой из состава национальной сборной России. В беседе с «360» она заявила, что фигуристка в будущем вернется к работе.

«Для карьеры уже ничего не значит. Значит, что она дисквалифицирована. И когда она выйдет обратно, она будет работать», - отметила Тарасова.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина добавила, что в ближайшее время она не сможет выступать в качестве профессиональной спортсменки. Дальнейшая ее карьера зависит от самой фигуристки, ее тренера и родителей.

«Ее карьера на следующие два года запрещена. Через два года она может продолжать карьеру», - заявила бывшая спортсменка.

Министерство спорта исключило фигуристку из списков кандидатов в сборную России 7 марта. Решение приняли после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Арбитражный суд в конце января постановил, что фигуристка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.

Ранее юрист Анна Анцелиович рассказала, что Валиеву могут дисквалифицировать еще на четыре года из-за участия в шоу в Китае. Решение будет завесить от характера мероприятия.

Допинг Татьяна Тарасова Камила Валиева
07 марта 2024, 17:18
Валиеву исключили из сборной России после дисквалификации
РИА «Новости»
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Министерство спорта исключило фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».

Исключение 17-летней девушки провели по правилам Минспорта после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда от 29 января, фигуристка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года. Валиева сдала положительную пробу на допинг 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России.

Ранее Валиева рассказала, что никогда сознательно не нарушала антидопинговые правила. Во время поездки на Олимпиаду спортсменка пыталась настроиться на «прекрасный праздник спорта».

Спортсмены Допинг Фигурное катание Россия Камила Валиева
07 марта 2024, 16:18
Российские гимнасты отказались участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом
РИА «Новости»
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Российские гимнасты решили отказаться от участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом РИА «Новости» заявил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Он отметил, что российские спортсмены хотят выступать от своей страны, а не под нейтральным флагом.

«В отборе к Олимпийским играм мы не будем принимать участие, потому что никто из российских гимнастов не захотел получать нейтральный статус», - указал Титов.

Глава ФСГР назвал выбор гимнастов осознанным и добавил, что они не будут принимать участие в турнире в Баку и в последующих Кубках мира.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала об отличиях гимнастических залов в США и России. По ее словам, у российских спортсменов условия лучше.

Спортсмены Париж Россия Олимпийские игры в Париже — 2024
07 марта 2024, 06:04
«Загадка для меня». Вяльбе жестко высмеяла долгое хранение допинг-проб
РИА «Новости»
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в шутку предложила вручать награды Олимпийских игр посмертно, потому что допинг-пробы хранят десятилетия. Ее слова передало РИА «Новости».

«Загадка для меня, почему они хранят допинг-пробы на протяжении 8-10 лет. Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно (шутка)», - сказала она.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева дала интервью для документального фильма японского канала NHK «Исповедь Валиевой». Там она рассказала журналистам, что никогда сознательно не нарушала антидопинговые правила. Во время поездки на Олимпиаду девушка старалась настроить себя на «прекрасный праздник спорта».

Валиева отметила, что прошла долгий и трудный путь. Она много работала и всегда хотела попасть на соревнования такого масштаба. Из-за ситуации с допингом фигуристка получила совершенно иные эмоции.

Спортсмены Допинг Россия
06 марта 2024, 20:50
Российских теннисистов допустили до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе
Global Look Press
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Международная федерация тенниса (ITF) объявила о решении допустить до Олимпийских игр в Париже спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте организации.

Согласно представленному документу, россияне и белорусы могут выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в индивидуальном нейтральном статусе - без национального гимна, флага, эмблемы или другой символики, связанной с РФ или национальной федерацией.

«Решение ITF совпадает с решением большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже этим летом», - говорится в релизе.

В декабре МОК выставил дополнительное условие допуска россиян к Олимпийским играм - 2024. Российских спортсменов в нейтральном статусе допустят к соревнованиям только после подписания обновленного согласия.

Спортсмены Белоруссия Париж Международные отношения Россия Теннис Олимпийские игры в Париже — 2024

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