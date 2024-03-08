08 марта 2024, 20:49

ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел из Кубка Гагарина

РИА «Новости»
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Ярославский «Локомотив» на льду «Арены 2000» обыграл ЦСКА в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Хозяева обыграли действующего победителя турнира со счетом 6:3 и вышли в четвертьфинал Кубка.

В составе хозяев отличились Александр Полунин, Александр Елесин, Андрей Сергеев, Алексей Береглазов, Иван Чехович и Максим Шалунов. В составе москвичей шайбы забросили Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Никита Нестеров.

Ярославский «Локомотив» вышел в ¼ финала. Соперник ярославцев пока не определился.

Хоккеист и олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью «360» рассказал, как за последние годы изменился российский хоккей. Спортсмен считает, что он стал более стремительным, со льда ушли «габаритные ребята».

ЦСКА Спортсмены Хоккей Россия
08 марта 2024, 21:29
«Соответствовали регламенту». Организаторы травматичной лыжной гонки в Сочи рассказали о погодных условиях
РИА «Новости»
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Погодные условия на лыжной трассе в Сочи, где случился завал, соответствовали регламенту проведения состязаний. Об этом агентству ТАСС заявил технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов.

В результате инцидента пострадали несколько лыжниц, их отправили в больницу. Спортсменки принимали участие в гонке с общего старта классическим стилем на Всероссийской спартакиаде учащихся на горном курорте «Лаура».

«Старт был дан в соответствии с регламентом соревнований, погодные условия не противоречили правилам», - подчекнул Беломестнов.

По его словам, в течение двух утренних часов выпало большое количество снега, который полностью засыпал лыжню, и спортивный объект оказался в зоне густой переменной облачности.

Так же он рассказал о характере травм лыжниц - некоторые участницы соревнований получили ушибы, а две - перелом предплечья и травму головы.

Ранее стало известно, что число пострадавших лыжниц при массовом падении во время гонок в Сочи выросло до 18 человек. Прокуратура Краснодарского края начала проверку после ЧП.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что никаких погодных аномалий не ожидалось.

Больницы Сочи Россия Краснодарский край
08 марта 2024, 18:51
Вратарь ЦСКА Акинфеев обновил два рекорда РПЛ
РИА «Новости»
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев обновил два рекорда Российской премьер-лиги. Встреча с самарскими «Крыльями Советов» стала для футболиста 250-й без пропущенных мячей, сообщила Lenta.ru.

На последних минутах игры армеец отразил 19-й пенальти, обновив рекорд турнира по этому показателю. Кроме того, Акинфеев провел более 50 тысяч минут в национальном первенстве РПЛ.

«Акинфеев преодолел гигантскую отметку», - сообщал Telegram-канал «Матч Премьер».

Встреча ЦСКА с «Крыльями Советов» прошла в Самаре и закончилась счетом 2:0 в пользу армейцев. Дубль оформил бразильский футболист, защитник московского клуба Виллиан Роша.

Акинфеев с начала карьеры выступает за ЦСКА. Ранее стало известно, что футболист зарабатывал меньше девяти тысяч рублей в месяц по первому контракту. На тот момент это был минимальный размер оклада в клубе.

Статистика ЦСКА Российская Премьер-Лига Рекорды Игорь Акинфеев
08 марта 2024, 17:31
Карлос Сайнс пропустит Гран-при «Формулы-1» из-за аппендицита
РИА «Новости»
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Испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс-младший не будет участвовать в Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1». В официальном аккаунте итальянской команды в соцсети X указано, что мужчине предстоит операция по удалению аппендицита.

«У Карлоса Сайнса диагностирован аппендицит, ему потребуется операция», - передали в команде.

Спортсмена заменит резервный пилот Оливер Берман.

Сайнс почувствовал себя плохо перед Гран-при. Ему пришлось уйти с мероприятия в Джидде и вернуться в отель.

Карлос Сайнс - 29-летний потомственный испанский автогонщик, сын двукратного чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса. Сейчас мужчина является действующим пилотом Ferrari в «Формуле-1». До этого он состоял в командах McLaren, Renault, Toro Rosso.

В ноябре Карлос Сайнс занял второе место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1». Заезд проходил на городской трассе.

Спортсмены Саудовская Аравия
08 марта 2024, 11:19
Майк Тайсон проведет бой с Джейком Полом
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Легендарный боксер Майк Тайсон встретится на ринге с блогером Джейком Полом. Об этом бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе написал в социальной сети X.

Поединок пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в американском Арлингтоне 20 июля.

«Мы подписали контракт», - заявил Тайсон.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу из России Олег Саитов назвал Майка Тайсона одним из самых необычных спортсменов , занимающихся кулачным боем. Он назвал его «машиной, сминавшей людей», отметив - американец научился сбивать противников с толку.

Майк Тайсон - американский боксер-профессионал, один из самых известных и узнаваемых спортсменов в истории. Последний раз Тайсон выходил на ринг в конце 2020 года в рамках показательного поединка с Роем Джонсом-младшим, писал RT. Встреча закончилась ничьей.

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