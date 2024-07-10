10 июля 2024, 21:25

Болельщики сборной Нидерландов напали на англичан перед матчем Евро-2024

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Болельщики нидерландской сборной напали на англичан, пришедших на игру национальных команд в полуфинале Евро-2024. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Драка случилась в баре в Дортмунде. В ходе происшествия пострадали пятеро фанатов. Нарушители избивали их и бросали скамейки и стулья. Местные жители пытались разнять дерущихся, на место вызвали полицейских. По неофициальной информации, обе стороны обменивались оскорбительными лозунгами.

Ранее УЕФА решил усилить меры безопасности на чемпионате Европы. Такие меры приняли после того, как болельщики выбежали на поле к капитану команды Португалии Криштиану Роналду во время игры.

Футбол Нидерланды Чемпионат Европы по футболу — 2024
10 июля 2024, 16:56
Стало известно, кто вошел в обновленный состав правления РПЛ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сегодня, 10 июля, состоялось общее собрание представителей клубов Российской премьер-лиги, в ходе которого был определен состав правления РПЛ на ближайший год. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ в свое Telegram-канале.

В коллегиальном органе в новом сезоне будут работать президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор лиги Евгений Мележиков, вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов, а также спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

В сезоне 2024/2025 они займутся регулированием оперативной деятельности РПЛ и подготовкой предложений общему собранию лиги.

В июне тренер Владимир Федотов покинул ЦСКА. Вместе с ним из московского футбольного клуба ушли Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николай Русу.

Спортсмены Российская Премьер-Лига Футбол
10 июля 2024, 15:01
Месси забил на 10-м крупном международном турнире подряд
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол на 10-м крупном турнире подряд, начиная с чемпионата мира 2006 года. В этот раз футболист поразил ворота сборной Канады в полуфинальном матче Кубка Америки, сообщил «Чемпионат».

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол на 10-м крупном турнире подряд, начиная с чемпионата мира 2006 года. В этот раз футболист поразил ворота сборной Канады в полуфинальном матче Кубка Америки, сообщил « Чемпионат ».

Действующие чемпионы мира одержали победу со счетом 2:0, еще один гол на счету Хулиана Альвареса.

Для 37-летнего Месси, по данным сайта Sport24 , этот гол стал 109-м за сборную. Аргентинец опередил иранского форварда Али Даеи и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборных. Больше голов - 130 - в футболке национальной команды забил только Криштиану Роналду.

Также, как сообщил « Спорт-Экспресс », Месси отличался в шести розыгрышах Кубка Америки. Тем самым он повторил рекорд бразильца Зизиньо, державшийся с 1957 года.

Финал турнира состоится 15 июля. Соперником сборной Аргентины станет победитель матча Уругвай - Колумбия.

Аргентина Футбол Лионель Месси
10 июля 2024, 00:14
Испанцы вышли в финал ЧЕ по футболу
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Сборная Испании выиграла полуфинальный матч Чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии. «Красная фурия» одержала волевую победу над французами со счетом 2:1.

«Трехцветные» открыли счет на девятой минуте благодаря голу нападающего клуба «Пари Сен-Жермен» Рандаля Коло-Муани. У победителей отличились представитель «Барселоны» вингер Ламин Ямаль (21-я минута) и играющий за «РБ Лейпциг» полузащитник Дани Ольмо (25). Во втором тайме ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника.

В финале испанцы встретятся с победителем другого полуфинала, в котором померятся силами Нидерланды и Англия. Заключительная встреча турнира состоится 14 июля в Берлине.

Ранее Нидерланды одолели сборную Турцию и впервые за 20 лет дошли до полуфинала чемпионата Европы по футболу.

Испания Франция Чемпионат Европы по футболу — 2024
09 июля 2024, 20:13
Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира и пробился в полуфинал Уимблдона
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Даниил Медведев победил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, что позволило ему выйти в полуфинал Уимблдона. О победе россиянина сообщило РИА «Новости».

Противостояние соперников на теннисном корте длилось четыре часа. Четвертьфинал Уимблдонского турнира завершился со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 в пользу российского теннисиста.

Победа Даниила Медведева прервала серию поражений против Янника Синнера. Примечательно, что российский спортсмен второй год подряд попадает в полуфинал Уимблдонского турнира.

В апреле этого года Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Тогда он обыграл соперника из Казахстана Александра Бублика.

Спортсмены Даниил Медведев

Новости по теме