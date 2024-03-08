«Аль-Хиляль» победил «Аль-Рияд» в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Среди победителей отличились Рубен Невеш (67-я минута, с пенальти) и Микаэль (75). Форвард гостей Александр Митрович не смог реализовать пенальти в первом тайме, однако оформил третий гол с пенальти во втором тайме.

Защитник хозяев Али Аль-Болеахи забил автогол в собственные ворота на 52-й минуте.

«Аль-Хиляль» с 65 очками и без единого проигрыша в чемпионате занял первое место в таблице. ФК «Аль-Рияд» с 23 очками расположился на 15 месте.

В Москве на стадионе «Динамо» 21 марта состоится товарищеский матч между сборными России с Сербии. Певица Пелагея исполнит гимн России перед началом игры.