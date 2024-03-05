«Адский труд». Хоккеист Егор Яковлев рассказал, каким должен быть хороший тренер

По его словам, существует не так много по-настоящему хороших детских хоккейных тренеров. Идеальный наставник должен обладать достаточным опытом, чтобы передать свои знания будущим спортсменам.

«Откуда будет профессионализм? Это от твоего личного опыта: где ты играл, что ты проходил. У нас достаточно мало таких ребят. Кто такого уровня ребята, они не идут в детский хоккей передавать свой опыт, потому что это адский тяжелый труд. Быть детским тренером - это очень тяжело», - сказал Яковлев.

Он отметил, что самая трудная задача детского тренера - это достучаться до ученика, суметь показать ему правильное направление. Из-за этого многие профессионалы предпочитают сразу работать со взрослыми учениками.