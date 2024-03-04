04 марта 2024, 05:09

Россиян предупредили о подорожании отдыха в Турции

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Стоимость туров в Турцию для россиян может увеличиться на фоне усилий Запада по блокировке расчетов между странами. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

«Ситуация вряд ли приведет к серьезным проблемам с туристическим летним сезоном в Турции. Это приведет к некоему увеличению себестоимости тура либо удлинению цепочки оплат», - предположил он.

Мурадян добавил, что Минэкономразвития России готово вмешаться в ситуацию, если она ухудшится. По его словам, сейчас оплаты проходят через прокси-страны, где плательщиком выступает другое государство и юридически платеж исходит уже не от россиян. Но Запад отслеживает даже такие платежи и даже вносит юридические лица в свои санкционные списки.

Мурадян добавил, что трудности с оплатой испытывают также иностранные туристы, приезжающие в Россию. Не имеет значения, самостоятельно они бронируют свои путешествия или через туроператоров. Здесь нужна политическая воля, чтобы решить эту проблему, резюмировал вице-президент АТОР.

Опрос «Авито Работа», проведенный в феврале, показал, что за последние три года почти половина россиян хотя бы раз работала в отпуске. Только 33% респондентов ответили, что никогда не звонили и не писали коллегам на отдыхе.

Отдых Турция Туризм Россия
01 марта 2024, 08:53
Литва запретила посадку на транзитные поезда в Калининград
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вступило в силу официальное ограничение для транзитных поездов в Калининградскую область, следовавших через Литву. Правительство страны запретило пассажирам высаживаться или уезжать на них в Россию, сообщило РИА «Новости».

Формально поезд Москва - Калининград с 2020 года ездил через Литву транзитом, без возможности сесть или выйти. Однако пассажиры использовали для этого технические остановки на пограничных станциях Кена и Кибартай.

Правительство Литвы решило закрыть эту лазейку и 21 февраля выпустило официальный запрет. Он вступил в силу 1 марта.

Представитель МИД России Мария Захарова расценила это ограничение как очередной антироссийский порыв. Она заявила, что запрет не скажется на железнодорожном сообщении с Калининградом. Временный поверенный в делах России Александр Елкин прокомментировал ограничение в одном из последних интервью. Из-за этого МИД Литвы вызвал его и выразил протест.

РЖД Туризм Визы Литва Международные отношения Поезда Калининград
26 февраля 2024, 08:52
Отпуск в Турции для россиян подешевеет в несколько раз
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
В 2024 году отдых в Турции для россиян подешевеет в несколько раз. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Турецкие отельеры снизили цены на проживание на 20%. Чтобы вернуть утерянный уровень российского туристического потока, они еще опустят ценник.

Окончательная стоимость отдыха в летний сезон будет известна в апреле. По данным канала, цены упадут еще на 25-30%.

Средняя стоимость восьми дней отдыха в Турции в 2022 году составляла 1064 евро. А в прошлом году этот ценник был в районе 879 евро с человека.

Ожидается, что в летнем сезоне 2024 года стоимость отдыха в республике составит 659,35-615,3 евро.

На фоне снижения цен в Турции путешествие в Египет подорожает. Средняя стоимость отдыха на одного человека там обойдется в 850 евро. Тариф «все включено» в пятизвездочном отеле составит 1600 долларов. В Объединенных Арабских Эмиратах люксовый отдых обойдется в 959 долларов.

Отдых на российском побережье в 2024 году вырастет в цене по сравнению с прошлым годом. Как сообщал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, подорожают Сочи, Дагестан и Геленджик.

Евро Отдых Турция Путешествия Египет Отпуск
24 февраля 2024, 04:33
Россиянам рассказали о стоимости отдыха на море в 2024 году
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Стоимость отдыха на море для россиян в 2024 году вырастет по сравнению с прошлогодним сезоном. В беседе с Lenta.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал о минимальной цене отпуска.

«Больше всего повышает Сочи, потом Дагестан, потом Геленджик, Анапа и, наконец, единственное место в России, где цены почти не растут, а то и снижаются, - это Крым», - рассказал аналитик.

Цена на отдых складывается из стоимости проезда и проживания. В среднем, недельный отдых в трехзвездочном отеле на российском курорте на человека обойдется в 75 тысяч рублей. Также выросли цены и на зарубежные направления. Отдых в Турции перестал быть бюджетным. Россиянам предложили обратить внимание на Египет и ОАЭ.

Минэкономразвития предложило включить военные билеты и водительские удостоверения в список документов, разрешающих туристам заселяться в отели. Это значительно упростит заселение в места размещения.

Отдых Турция Туризм Отели Крым Россия
22 февраля 2024, 10:36
Перевозчиков обяжут передавать в базу сведения о банковских картах и IP-адресах пассажиров
Читайте нас в: Google Новости
Минтранс подготовил проект приказа, обязующий перевозчиков передавать в единую базу не только данные о паспорте и билете путешественников, но и сведения об их банковских картах, IP-адресах, телефонах и адресах электронной почты. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

По информации издания, нововведение вступит в силу уже с 1 сентября. Сведения о пассажирах будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

Источники газеты рассказали, что проект приказа вызвал опасения в авиакомпаниях. По словам собеседника издания, перевозчиков беспокоят риски утечки данных и возросшая ответственность.

Близкие к Минтрансу источники газеты проинформировали, что система находится под надежной защитой.

Ранее в Госдуме одобрили проект закона об ужесточении наказания за утечки личных данных. Согласно инициативе, штраф за слитую информацию будет составлять для юридических лиц от трех до 15 миллионов рублей.

Путешествия Паспорта Минтранс РФ Авиакомпании Утечки данных

Новости по теме