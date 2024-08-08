08 августа 2024, 04:31

«Подумали, какой-то жук». Туристка из Анапы рассказала, как заселилась в номер с клопами

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Туристы не перестают жаловаться на качество отдыха на черноморском побережье. Путешественники жалуются на антисанитарию, риск подхватить ротовирусную инфекцию, стекающую в море канализацию и забитые пляжи. Алиса, приехавшая отдохнуть в Анапу, столкнулась с еще одной проблемой. В номере санатория, куда она заселилась, девушка обнаружила клопов. Теперь она намерена получить компенсацию от гостиницы. Об этом Алиса рассказала в беседе с 360.ru.

По ее словам, она вместе с подругой приехала в лечебный санаторий, чтобы поправить здоровье. Первый день отдыха прошел хорошо, несмотря на пыль, грязь и пауков в комнате. Главный минус вскрылся на следующий день, когда туристки легли спать.

«Я обнаружила у себя на кровати клопа. Мы сначала не поняли, что это, и решили посмотреть в интернете. Подумали, что это какой-то жук», - заявила девушка.

Позже на другой мебели туристки тоже обнаружили похожих «жуков». Это не понравилось гостям, поэтому они пошли к администратору. Мужчина за стойкой сначала не поверил девушкам и «закатил глаза», а потом позвал менеджера из корпуса, в котором заселилась собеседница.

«[Администратор] проверила, действительно, у нас были клопы в корпусе. Нас переселили по звонку моей мамы. Я думаю, если бы моя мама не позвонила, нас бы там и оставили», - рассказала туристка.

Сейчас путешественницы находятся в другом номере, однако там тоже некомфортно. Из плюсов - нет клопов. В итоге девушки запланировали съехать, а также потребовать компенсацию от санатория за случившееся. Если ее не выплатят, то они планируют обратиться в суд.

Отдых Черное море Путешествия Отели Отпуск Насекомые
07 августа 2024, 04:50
Медузы, водоросли и пустые полки. Туристы пожаловались на отдых в Анапе
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Анапа давно стала одним из самых популярных мест для отдыха россиян. Однако не все туристы довольны обстановкой в городе. Как сообщил «Царьград», некоторые отдыхающие пожаловались на пустые полки в магазинах и грязную воду в море.

Анапа давно стала одним из самых популярных мест для отдыха россиян. Однако не все туристы довольны обстановкой в городе. Как сообщил «Царьград» , некоторые отдыхающие пожаловались на пустые полки в магазинах и грязную воду в море.

Например, жительница Тюмени, приехавшая отдыхать туда, осталась недовольна завышенными ценами в магазинах. Однако, даже если закрыть глаза на дорогую стоимость, ассортимент оставляет желать лучшего.

«В Витязеве я впервые увидела пустые полки», - призналась тюменка.

Другая туристка тоже осталась недовольна Анапой. Она не захотела купаться, потому что вода на берегах пляжей сильно зацвела, вся прибрежная зона была в водорослях. При этом женщина не единственная, кто расстроился из-за этого. Другие путешественники тоже пожаловались на похожую проблему, а некоторые из них отметили большое количество медуз на берегу.

Ранее россиянка заявила о частых случаях ротавируса в Адлере. Она рассказала, что приехала туда с семьей, однако отпуск вышел неудачным. Туристка вместе с дочерью заболела кишечной инфекцией. То же случилось и с другими отдыхающими.

Отдых Черное море Путешествия Отпуск Магазины Краснодарский край
06 августа 2024, 19:41
АТОР отверг идею отменить систему «все включено» в Турции
Pxhere
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Предпосылок для отмены системы «все включено» в турецких отелях нет. Такое заявление в интервью «Известиям» сделал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Ни турецкие отельеры, ни туристы не заинтересованы в отмене этой системы.

«Тема отмены формата all inclusive поднимается с периодичностью раз в квартал», - напомнил он.

Система «все включено» постоянно меняется и совершенствуется. Как добавил Мурадян, она довольно гибридная.

Ранее эксперт в отрасли туризма Зафера Алкая призвал пересмотреть формат «все включено» в отелях Турции, передал RT. Он отметил, что сейчас возникли новые вызовы, и требующие высокого уровня услуг туристы готовы платить соответствующую цену.

Ранее Турция забила тревогу из-за оттока туристов. Курорты потеряли свое ценовое преимущество перед другими странами.

Турция Туризм Отели Россия
06 августа 2024, 19:03
Больше не все включено? Отелям в Турции предложили отменить популярную систему
Unsplash
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Турецкие отельеры давно жалуются на систему «все включено» (all inclusive), и, возможно, настало время ее отменить. Об этом сообщил местному изданию Hurriyet эксперт по туризму Зафер Алкая.

Он напомнил, что такая система, появившаяся в 1990-х, стала прорывной для своего времени и позволила значительно развить туристическую отрасль в Турции, однако сейчас ее имеет смысл пересмотреть.

«Любой, с кем вы разговариваете, кто занимается туризмом, уже много лет жалуется на систему „все включено“. Владелец отеля, неправительственные организации, агентства, торговцы, мэры, политики и даже министры», - пишет издание.

Этот год, по мнению эксперта, мог бы стать подходящим для того, чтобы пересмотреть систему, поскольку туристический поток не оправдал ожиданий.

Ранее эксперт по туризму Тариел Гажиенко рассказал , в какие страны летом можно съездить отдохнуть по привлекательным скидкам.

Отдых Турция Туризм Отели
06 августа 2024, 04:25
«Стоит такая вонь». Туристка назвала сказочными везунчиками тех, кто не заболел ротавирусом в Адлере
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Россияне все чаще жалуются на курорты черноморского побережья. Очередную историю опубликовало издание 93.ru. Туристка рассказала, как с дочерью заболела ротавирусом в Адлере.

Отдыхающие в Краснодарском крае все лето жалуются, что в регионе многие из туристов заболевают кишечной инфекцией. Собеседница издания подтвердила слова недовольных туристов.

«Мы семьей собирались почти год в отпуск, наконец-то прилетели. В отель заселились вечером, искупались на море, пришли в бассейн и познакомились с людьми, они нам сразу сказали: „Будьте осторожны здесь везде ротавирус“», - рассказала она.

Женщина отметила, что она вместе с дочерью и новыми знакомыми заболели инфекцией через три дня после приезда. Только на восьмой день состояние начало улучшаться, однако через день надо было уже уезжать. По мнению туристки, людям, которые не заболели - «сказочно повезло».

«Стоит такая вонь, как будто сливают канализацию, когда идет волна, видно вода грязная», - призналась россиянка.

Ранее туристка из России раскритиковала отдых в Абхазии. Женщина и ее друзья отдали внушительную сумму за проживание в отеле, однако качество услуг не соответствовало цене.

Отдых Отпуск Россия Краснодарский край

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