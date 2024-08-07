07 августа 2024, 04:50

Медузы, водоросли и пустые полки. Туристы пожаловались на отдых в Анапе

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Анапа давно стала одним из самых популярных мест для отдыха россиян. Однако не все туристы довольны обстановкой в городе. Как сообщил «Царьград», некоторые отдыхающие пожаловались на пустые полки в магазинах и грязную воду в море.

Анапа давно стала одним из самых популярных мест для отдыха россиян. Однако не все туристы довольны обстановкой в городе. Как сообщил «Царьград» , некоторые отдыхающие пожаловались на пустые полки в магазинах и грязную воду в море.

Например, жительница Тюмени, приехавшая отдыхать туда, осталась недовольна завышенными ценами в магазинах. Однако, даже если закрыть глаза на дорогую стоимость, ассортимент оставляет желать лучшего.

«В Витязеве я впервые увидела пустые полки», - призналась тюменка.

Другая туристка тоже осталась недовольна Анапой. Она не захотела купаться, потому что вода на берегах пляжей сильно зацвела, вся прибрежная зона была в водорослях. При этом женщина не единственная, кто расстроился из-за этого. Другие путешественники тоже пожаловались на похожую проблему, а некоторые из них отметили большое количество медуз на берегу.

Ранее россиянка заявила о частых случаях ротавируса в Адлере. Она рассказала, что приехала туда с семьей, однако отпуск вышел неудачным. Туристка вместе с дочерью заболела кишечной инфекцией. То же случилось и с другими отдыхающими.

Отдых Черное море Путешествия Отпуск Магазины Краснодарский край
06 августа 2024, 19:41
АТОР отверг идею отменить систему «все включено» в Турции
Pxhere
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Предпосылок для отмены системы «все включено» в турецких отелях нет. Такое заявление в интервью «Известиям» сделал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Ни турецкие отельеры, ни туристы не заинтересованы в отмене этой системы.

«Тема отмены формата all inclusive поднимается с периодичностью раз в квартал», - напомнил он.

Система «все включено» постоянно меняется и совершенствуется. Как добавил Мурадян, она довольно гибридная.

Ранее эксперт в отрасли туризма Зафера Алкая призвал пересмотреть формат «все включено» в отелях Турции, передал RT. Он отметил, что сейчас возникли новые вызовы, и требующие высокого уровня услуг туристы готовы платить соответствующую цену.

Ранее Турция забила тревогу из-за оттока туристов. Курорты потеряли свое ценовое преимущество перед другими странами.

Турция Туризм Отели Россия
06 августа 2024, 19:03
Больше не все включено? Отелям в Турции предложили отменить популярную систему
Unsplash
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Турецкие отельеры давно жалуются на систему «все включено» (all inclusive), и, возможно, настало время ее отменить. Об этом сообщил местному изданию Hurriyet эксперт по туризму Зафер Алкая.

Он напомнил, что такая система, появившаяся в 1990-х, стала прорывной для своего времени и позволила значительно развить туристическую отрасль в Турции, однако сейчас ее имеет смысл пересмотреть.

«Любой, с кем вы разговариваете, кто занимается туризмом, уже много лет жалуется на систему „все включено“. Владелец отеля, неправительственные организации, агентства, торговцы, мэры, политики и даже министры», - пишет издание.

Этот год, по мнению эксперта, мог бы стать подходящим для того, чтобы пересмотреть систему, поскольку туристический поток не оправдал ожиданий.

Ранее эксперт по туризму Тариел Гажиенко рассказал , в какие страны летом можно съездить отдохнуть по привлекательным скидкам.

Отдых Турция Туризм Отели
06 августа 2024, 04:25
«Стоит такая вонь». Туристка назвала сказочными везунчиками тех, кто не заболел ротавирусом в Адлере
Freepik
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Россияне все чаще жалуются на курорты черноморского побережья. Очередную историю опубликовало издание 93.ru. Туристка рассказала, как с дочерью заболела ротавирусом в Адлере.

Отдыхающие в Краснодарском крае все лето жалуются, что в регионе многие из туристов заболевают кишечной инфекцией. Собеседница издания подтвердила слова недовольных туристов.

«Мы семьей собирались почти год в отпуск, наконец-то прилетели. В отель заселились вечером, искупались на море, пришли в бассейн и познакомились с людьми, они нам сразу сказали: „Будьте осторожны здесь везде ротавирус“», - рассказала она.

Женщина отметила, что она вместе с дочерью и новыми знакомыми заболели инфекцией через три дня после приезда. Только на восьмой день состояние начало улучшаться, однако через день надо было уже уезжать. По мнению туристки, людям, которые не заболели - «сказочно повезло».

«Стоит такая вонь, как будто сливают канализацию, когда идет волна, видно вода грязная», - призналась россиянка.

Ранее туристка из России раскритиковала отдых в Абхазии. Женщина и ее друзья отдали внушительную сумму за проживание в отеле, однако качество услуг не соответствовало цене.

Отдых Отпуск Россия Краснодарский край
20 июля 2024, 13:24
Отравление газом в турецком отеле довело семью россиян до судорог и обмороков
РИА «Новости»
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Госпитализацией закончился отдых в пятизвездочном турецком отеле Sealight Resort для приехавшей на отдых семьи из России. По предварительному диагнозу врачей, туристы отравились неизвестным газом. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Осторожно новости» рассказал отец семейства.

Он пояснил, что в минувший четверг, 18 июля, вместе с женой проснулся в гостиничном номере с сильной головной болью. В самом тяжелом состоянии оказался ребенок, который упал в обморок, а потом начал биться в судорогах.

Собеседник канала добавил, что в больницу семью увезла бригада скорой помощи. В приемном покое он увидел других постояльцев отеля, а также сотрудников гостиницы. Поступивших пациентов врачи подключили к системе подачи кислорода и поставили капельницы.

Для окончательной постановки диагноза врачи взяли на анализ кровь и пункцию. По мнению медиков, причиной стало отравление газом. При этом мужчина отметил, что никакого запаха в номере не было, а медики не стали объяснять, о каком веществе идет речь.

Турист добавил, что к вечеру семью отпустили после улучшения состояния. Но когда они прибыли к гостинице, там находились сотрудники полиции. Часть постояльцев вместе с пострадавшей семьей уехали в другие отели. Администрация полностью компенсировала убытки. Мужчина опасается вероятных последствий для здоровья после отравления.

Турецкие повара призвали российских туристов не брать со шведского стола в гостиницах десерты и готовые напитки. Они пояснили, что для их приготовления часто используют некачественные и дешевые продукты, маскируя недостатки большим количеством сахара. Кроме того, под видом свежевыжатых соков часто подают разведенные водой порошковые экстракты.

Отдых Турция Туризм Газ Отели Врачи Россия

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