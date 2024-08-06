Больше не все включено? Отелям в Турции предложили отменить популярную систему

Он напомнил, что такая система, появившаяся в 1990-х, стала прорывной для своего времени и позволила значительно развить туристическую отрасль в Турции, однако сейчас ее имеет смысл пересмотреть.

«Любой, с кем вы разговариваете, кто занимается туризмом, уже много лет жалуется на систему „все включено“. Владелец отеля, неправительственные организации, агентства, торговцы, мэры, политики и даже министры», - пишет издание.

Этот год, по мнению эксперта, мог бы стать подходящим для того, чтобы пересмотреть систему, поскольку туристический поток не оправдал ожиданий.

Ранее эксперт по туризму Тариел Гажиенко рассказал , в какие страны летом можно съездить отдохнуть по привлекательным скидкам.