Жителей домов у дамбы начали эвакуировать в Кургане
Жителей, чьи дома расположены неподалеку от дамбы, призвали эвакуироваться из-за угрозы подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.
«Вниманию жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста! Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация», - говорится в сообщении.
Курганцев попросили забрать детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных. Также жителей призвали собрать вещи, документы, медицинские препараты и уехать из опасной зоны.
В правительстве уточнили, что автобусы ожидают пассажиров в районе пересечения улиц Кирова - Климова, Климова - Красина, Климова - Томина. В гимназии № 31, расположенной на улице Пичугина, 36, обустроили пункт временного размещения.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в ближайшие пару дней на реке Тобол у Кургана пройдет пик весеннего половодья. На остальных участках ситуация остается спокойной.