Жителей домов у дамбы начали эвакуировать в Кургане

Спасатели продолжают проводить работу в регионах, подверженных затоплению из-за паводка. В Тюменскую область отправили дополнительную группировку сотрудников МЧС, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

На реке Ишим в Тюмеской области специалисты провели взрывные работы и устранили затор в районе пешеходного моста. Сотрудники МЧС также увеличивают высоту местной дамбы и возводят насыпи. В регион дополнительно прибыли 70 специалистов, а также семь единиц техники и пять плавсредств «Скоро на месте будут силы и средства МЧС России еще из трех субъектов», - указали в пресс-службе.

В Казанском районе спасатели укрепляют дамбы в селах Казанское и Огнево, в районе Шагалово они организовали переправу. В Курганской области сотрудники МЧС укрепляют берега и откачивают воду из населенных пунктов в Целинном и Звериноголовском округах В Оренбургской области специалисты работают на наиболее сложных участках, в том числе в Орске. Там откачивают воду, делаются дренажные и сливные канавы.

«Всего за сутки в регионе откачено около 33 000 тонн воды. Ведется дезинфекция освобожденной от воды территории», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее уровень воды в реке Ишим в Тюменской области дошел до 850 сантиметров. Он поднялся за сутки на 221 сантиметр и превысил критическую отметку.