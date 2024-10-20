Во время пожара в бане в Раменском погиб 28-летний именинник

Российского актера Михаила Ефремова могут в ближайшее время освободить условно-досрочно из колонии из-за обострения болезни легких. Как сообщил Telegram-канал Shot, все необходимые медицинские справки уже собрали.

Российского актера Михаила Ефремова могут в ближайшее время освободить условно-досрочно из колонии из-за обострения болезни легких. Как сообщил Telegram-канал Shot , все необходимые медицинские справки уже собрали.

Для лечения применяются противовоспалительные препараты, а также иммунодепрессанты и ингаляционные бронхорасширяющие средства. Некоторые лекарства передают его родственники, но только после согласования с врачом.

«В целом сейчас состояние актера оценивается как удовлетворительное, но Ефремов жалуется на трудности с дыханием и говорит, что ему сложно разговаривать», - написали авторы публикации.

У Ефремова - хроническая обструктивная болезнь легких. У него началось обострение.

При этом адвоката артиста Юрия Падалко заявил, что у Ефремова практически нулевые шансы выйти из колонии по УДО до конца года, сообщал Telegram-канал Mash. Процесс оформления необходимых документов занимает много времени.

Михаила Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы за смертельную аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. На Смоленской площади в Москве пьяный актер за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. Водитель скончался.