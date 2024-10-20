20 октября 2024, 11:44

Мощный пожар разгорелся на дверном заводе во Владимирской области

РИА «Новости»
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Пожар вспыхнул в производственном здании, расположенном в поселке Ручей в Ковровском районе Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 2,4 тысячи квадратных метров. В здании находится производство дверей, уточнили в пресс-службе ведомства.

Тушением пожара занимаются 31 спасатель и 11 единиц техники.

Пожары МЧС РФ
20 октября 2024, 12:17
Массовое ДТП с фургоном произошло на МКАД
РИА «Новости»
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Массовая авария произошла на 63-м километре внутренней стороны МКАД в Строгине. Об этом 360.ru сообщил источник.

Столкнулись пять машин: Cadillac, Ford Focus, Volkswagen, Lexus и фургон Lada. От удара автомобили разбросало по трассе. Как уточнил источник, перекрыты три полосы движения из пяти.

На место происшествия выехали спецслужбы. Информация о состоянии пострадавших не поступала. Причина ДТП пока неизвестна.

В Дептрансе подтвердили , что в районе съезда № 63А столкнулись несколько автомобилей.

«Движение затруднено на 2,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», - сообщили в департаменте.

Изначально поступала информация о восьми столкнувшихся авто и минимум трех пострадавших. Но эти данные не подтвердились.

Ранее крупная авария произошла на 55-м километре трассы М-7 в Богородском округе. Столкнулись фура, «Газель» и легковушка. Из-за разлива топлива машины вспыхнули и сгорели дотла.

ДТП Машины
20 октября 2024, 08:47
Самокатчик в ответ на замечание обстрелял машину каршеринга в Москве
Телеканал «360»
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Два самокатчика вступили в словесную перепалку с водителем каршеринга и двумя пассажирами. Завязалась драка, во время которой один из молодых людей на самокате выстрел несколько раз в машину, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на улице Вучетича.

«Два человека ехали на самокате по встречке, им навстречу ехал каршеринг и начал им кричать: „Как вы едите?“» - отметил собеседник 360.ru.

После словесной перепалки началась драка, самокатчик достал пистолет и стал угрожать ехавшим в каршеринге людям.

«Потом они (самокатчики - прим. ред.) сделали пару выстрелов, сломали зеркало и лобовое стекло каршеринга. И скрылись на этом самокате», - добавил очевидец.

На место стрельбы приехала полиция.

Ранее стрельбу открыл посетитель кафе в Казани. Мужчина начал стрелять из травматического оружия после отказа певицы исполнить гимн России на праздновании дня рождения.

Драки Стрельба Электросамокаты Москва
20 октября 2024, 03:02
Трое детей погибли на пожаре в Тульской области
Pixabay
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Трое несовершеннолетних погибли на пожаре в деревне Демидовка в Тульской области. Тела детей обнаружили сотрудники МЧС при тушении, сообщила пресс-служба ведомства.

Спасатели обнаружили тела девочки восьми лет, мальчиков трех и четырех лет.

«Жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Родителей дома не было. Дети остались один на один с бедой», - отметили в пресс-службе.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 48 квадратных метров. При тушении задействовали 15 специалистов и шесть единиц техники.

Восьмилетний ребенок и трое взрослых ранее погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области. Причиной пожара стала неисправность печного отопления.

Пожары Дети МЧС РФ Россия
20 октября 2024, 02:25
Две школьницы упали с 24-го этажа в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
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Две школьницы погибли в Ростове-на-Дону, выпав из окна 24-го этажа. Об этом написал Telegram-канал «Ростов главный».

ЧП произошло 19 октября в 18:30 на улице Тельмана. Две девочки на вид 14 лет поднялись на 24 этаж многоэтажки. Очевидцы сообщили, что школьницы не проживали в этом доме. Предположительно, они поднялись на высотку за красивыми фотографиями.

Приехавшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть несовершеннолетних.

Школьник в Самаре 14 октября выпал из окна во время уроков. Возможная причина - это издевательства со стороны одноклассников. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

Скорая помощь Врачи Школьники

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