Массовое ДТП с фургоном произошло на МКАД

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Столкнулись пять машин: Cadillac, Ford Focus, Volkswagen, Lexus и фургон Lada. От удара автомобили разбросало по трассе. Как уточнил источник, перекрыты три полосы движения из пяти.

На место происшествия выехали спецслужбы. Информация о состоянии пострадавших не поступала. Причина ДТП пока неизвестна.

В Дептрансе подтвердили , что в районе съезда № 63А столкнулись несколько автомобилей.

«Движение затруднено на 2,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», - сообщили в департаменте.

Изначально поступала информация о восьми столкнувшихся авто и минимум трех пострадавших. Но эти данные не подтвердились.

Ранее крупная авария произошла на 55-м километре трассы М-7 в Богородском округе. Столкнулись фура, «Газель» и легковушка. Из-за разлива топлива машины вспыхнули и сгорели дотла.