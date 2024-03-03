03 марта 2024, 18:37

Жильцов многоэтажки эвакуировали из-за угрозы утечки газа в Москве

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Похожие на взрыв звуки раздались в жилом доме на северо-востоке Москвы на Академика Ландау. После этого жильцы многоэтажки почувствовали сильный запах газа, рассказал источник «360».

По предварительным данным, во дворе дома проводили работы по благоустройству. Громкий звук связан с разрывом шланга сварочного аппарата.

В настоящее время шесть подъездов проверяют с помощью газоанализаторов после жалоб жильцов на запах газа. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из подъезда 25 человек, в том числе семь детей.

На месте также работают полиция и сотрудники газовой службы. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

По данным «Мосгаза», дом не газифицирован.

Взрывы
03 марта 2024, 18:16
Девушка попала под трамвай в Москве
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Девушка попала под трамвай в Москве вечером 3 марта. Об этом «360» сообщил источник.

ЧП произошло в районе дома 36 по улице Шаболовка. По предварительным данным, пострадавшей 18 лет, ее достали из-под трамвая с помощью специального гидравлического инструмента и передали бригаде врачей. Состояние девушки неизвестно.

Столичный департамент транспорта в Telegram-канале предупредил пассажиров о задержках движения трамваев № 14, 26 и 47 в районе Шаболовки.

«Маршруты временно изменились. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей», - отметили в дептрансе.

В конце февраля под колесами трамвая на Открытом шоссе в Москве пострадала школьница , ее привезли в больницу с ушибами и черепно-мозговой травмой.

Больницы ДТП Водители Дептранс Москвы Москва
03 марта 2024, 16:37
Тела двух взрослых и трех детей нашли в квартире в Ростовской области
РИА «Новости»
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Утечка газа стала причиной гибели мужчины, женщины и трех детей в арендованной квартире дома в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба областного главка Следственного комитета.

Прибывшие на место криминалисты нашли в помещении трупы 31-летнего мужчины, 27-летней женщины и трех детей в возрасте пяти, семи и девяти лет. В ходе осмотра тел у всех обнаружили признаки отравления бытовым газом.

Следователи завели уголовное до об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

После осмотра места происшествия криминалисты забрали газовое оборудование и другие предметы, важные для следствия. Также они назначил проведение всех необходимых экспертиз.

В середине января в частном доме Махачкалы из-за утечки газа прогремел взрыв, который привел к пожару. Спасатели вытащили из дома супругов и трех детей в возрасте от двух до пяти ле т. Все они получили серьезные ожоги. Несмотря на усилия врачей, никто из семьи не выжил.

Уголовное дело Газ Следственный комитет России
03 марта 2024, 14:22
Пятилетний мальчик утонул в бассейне в Башкирии
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Пятилетний мальчик утонул в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Аскарово в Башкирии. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального правления СК.

По данным ведомства, мать с четырьмя детьми пришла в бассейн в минувшую субботу, 2 февраля. Спустя некоторое время одного ребенка нашли в воде без признаков жизни.

Прибывшие на место следователи осмотрели аквазону и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего.

По итогам проверки следователи оценят действия матери и сотрудников физкультурного центра, отвечающих за безопасность посетителей.

Сотрудники прокуратуры Абзелиловского района оорганизовали собственную проверку гибели мальчика.

Ранее на Урале мать потеряла сознание во время купания младенца. Четырехмесячная девочка захлебнулась водой и скончалась.

Дети Башкирия
03 марта 2024, 13:54
Пожар в спа-комплексе потушили в Алтайском крае
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Спасатели в Алтайском крае ликвидировали горение в спа-комплексе отеля «Бирюзовая Катунь» в особой экономической зоне региона. Об этом сообщила пресс-служба главка краевого МЧС.

Пожар начался вечером в субботу, 2 марта. Спасатели сумели локализовать возгорание на площади в 1,2 тысячи квадратных метров, на месте происшествия никто не пострадал.

«Открытое горение на территории строения оздоровительного комплекса ликвидировали, идет разборка и проливка конструкций», - отметили в пресс-службе.

Всего к работам привлекли две единицы техники и семь спасателей. Органы дознания в ближайшее время установят причину пожара.

Днем ранее в центре города Кузнецк Пензенской области начался пожар в торговом центре «Мост». Возгорание распространилось на 1,5 тысячи квадратных метров. Посетители и работники ТЦ своевременно покинули здание, никто не пострадал.

Спасатели Пожары МЧС РФ

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