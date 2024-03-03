Жильцов многоэтажки эвакуировали из-за угрозы утечки газа в Москве
Похожие на взрыв звуки раздались в жилом доме на северо-востоке Москвы на Академика Ландау. После этого жильцы многоэтажки почувствовали сильный запах газа, рассказал источник «360».
По предварительным данным, во дворе дома проводили работы по благоустройству. Громкий звук связан с разрывом шланга сварочного аппарата.
В настоящее время шесть подъездов проверяют с помощью газоанализаторов после жалоб жильцов на запах газа. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из подъезда 25 человек, в том числе семь детей.
На месте также работают полиция и сотрудники газовой службы. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.
По данным «Мосгаза», дом не газифицирован.