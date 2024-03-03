Жильцов многоэтажки эвакуировали из-за угрозы утечки газа в Москве

По предварительным данным, во дворе дома проводили работы по благоустройству. Громкий звук связан с разрывом шланга сварочного аппарата.

В настоящее время шесть подъездов проверяют с помощью газоанализаторов после жалоб жильцов на запах газа. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из подъезда 25 человек, в том числе семь детей.

На месте также работают полиция и сотрудники газовой службы. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

По данным «Мосгаза», дом не газифицирован.