Женщина погибла во время пожара в жилом доме в Петербурге

В Красноярском крае будут судить 55-летнего местного жителя Александра Бойко за убийства совершенные 25 лет назад. Предположительно, он жестоко расправился с тремя людьми, сообщила Lenta.ru.

По данным издания, в 1998 году, чтобы не возвращать долг в 20 миллионов рублей, Бойко убил кредитора, его супругу и пятилетнюю дочь.

Тела своих жертв мужчина закопал в огороде на участке своего родственника и забыл об этом на долгие годы.

Однако через 25 лет кропотливая работа следователей и новые технологии в криминалистике помогли установить и задержать подозреваемого в тройном убийстве.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали 28-летнего мужчину , который увлекался ММА. У него в кармане нашли окровавленный складной нож. Позже он признался в убийстве сестры.