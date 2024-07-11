Йоркширского терьера привязали и заперли в машине в Москве

Женщина не пытается самостоятельно спасти животное, но переживает за него. Автомобиль на улице стоит целыми днями - уезжает только вечером.

«Хозяин, похоже, приезжает, оставляет собаку в машине, а сам где-то рядом работает», - поделилась она.

Жарко или нет в машине, Ольга не знает. Но она обратила внимание, что фары авто горят, возможно, включен кондиционер. Собаку первым заметил коллега женщины, и она решила проверить.

«Окна в машине затемненные, я с трудом ее разглядела только через переднее стекло. <…> Она сейчас на переднем сиденье, собака маленькая, стриженная. У нее, поводок привязан к ручке <…> [пес] на подстилочке лежит», - добавила она.

Источник 360.ru тоже подтвердил, что в экстренные оперативные службы поступила заявка о запертой в машине собаке. Подробности происшествия выясняются.

Ранее в Москве уже был подобный случай: собаку оставили в запертой машине на 30-градусной жаре на Нежинской улице. Оставленный без присмотра пес провел один несколько часов, он громко лаял. На место происшествия выехали спасатели.