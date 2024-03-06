Взрыв прогремел возле нефтехранилища в Воронежской области
Взрыв прозвучал возле нефтехранилища в Воронежской области. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«На данный момент повреждения гражданских объектов не выявлены. Подомовой обход продолжается», - уточнили в пресс-службе.
В среду Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили вражеские дроны.
Губернатор региона Александр Гусев напомнил жителям, что опасность атаки БПЛА сохраняется. Он призвал людей следить за оповещениями от правительства, и в случае угрозы быть готовыми спрятаться в укрытии или в помещении без окон.