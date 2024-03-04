04 марта 2024, 09:32

Взрыв на железнодорожном мосту произошел в Самарской области — СМИ

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В Самарской области неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда — Чапаевск. Взрыв раздался около 05:15 по московскому времени, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

В Самарской области неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда - Чапаевск. Взрыв раздался около 05:15 по московскому времени, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

По его данным, по мосту временно перестали ходить поезда. На месте работают представители спецслужб. В регионе объявили план «Загорск».

Обычно правоохранители используют сигнал «Загорск» для сообщения об угрозе безопасности, учебных или контрольных мероприятиях. Его сопровождают голосовым объявлением с указанием на характер угрозы и рекомендациями.

Официальных данных о происшествии пока не поступало.

В ночь на 4 марта движение автомобилей перекрывали по Крымскому мосту. Водителей попросили сохранять спокойствие и соблюдать инструкции сотрудников транспортной безопасности. В ночь на 3 марта мост также перекрыли, публиковались маршруты объезда закрытого участка. Как выяснилось, ВСУ совершили попытку массовой атаки беспилотников на полуостров. Силы ПВО ликвидировали над Крымом 38 дронов.

Взрывы Поезда
04 марта 2024, 10:33
Мертвых пенсионеров нашли в квартире Москвы по сильному трупному запаху
РИА «Новости»
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Тела двух пенсионеров обнаружили в московской квартире на улице Введенского 4 марта. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

В полицию обратились местные жители, которые пожаловались на резкий трупный запах, доносящийся из жилища пожилых мужчины и женщины.

На место происшествия прибыли специалисты, им пришлось вскрыть дверь квартиры слесарным инструментом. В помещении нашли двоих погибших. Подробности и причины смерти пенсионеров пока не раскрыты. Идет проверка.

Ранее пожилая пара скончалась после отравления угарным газом в Краснодарском крае. В полицию обратилась дочь пенсионеров, она нашла тела родителей в их доме в Старой Станице.

Пенсионеры Женщины Мужчины Полиция Москва
04 марта 2024, 10:28
Жителя Красноярска будут судить за совершенное 25 лет назад убийство трех человек
Freepik
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В Красноярском крае будут судить 55-летнего местного жителя Александра Бойко за убийства совершенные 25 лет назад. Предположительно, он жестоко расправился с тремя людьми, сообщила Lenta.ru.

По данным издания, в 1998 году, чтобы не возвращать долг в 20 миллионов рублей, Бойко убил кредитора, его супругу и пятилетнюю дочь.

Тела своих жертв мужчина закопал в огороде на участке своего родственника и забыл об этом на долгие годы.

Однако через 25 лет кропотливая работа следователей и новые технологии в криминалистике помогли установить и задержать подозреваемого в тройном убийстве.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали 28-летнего мужчину , который увлекался ММА. У него в кармане нашли окровавленный складной нож. Позже он признался в убийстве сестры.

Задержания Убийства Суд
04 марта 2024, 09:51
Женщина погибла во время пожара в жилом доме в Петербурге
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В Санкт-Петербурге пожар унес жизнь женщины. Еще одного пострадавшего увезли в больницу, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, огонь разгорелся в однокомнатной квартире жилого дома, расположенного в Калининском районе на проспекте Металлистов, ранним утром 4 марта. Пламя охватило площадь в 15 квадратных метров.

Прибывшие на место 12 пожарных на трех машинах спустя 40 минут полностью ликвидировали возгорание. На пепелище спасатели обнаружили тело женщины.

Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Еще один смертельный пожар 4 марта произошел в Южном административном округе Москвы. В квартире жилого дома в Чертанове Северном загорелись личные вещи и мебель. В результате один человек погиб.

Санкт-Петербург Пожары
04 марта 2024, 09:51
«Окна звенели». Очевидец — о предполагаемом подрыве моста в Самарской области
РИА «Новости»
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В Безенчукском районе Самарской области на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск прогремел взрыв. Очевидец Евгений Губин сообщил «360», что слышал громкий звук.

«Примерно как над тобой истребитель переходит звуковой барьер, окна звенели и громко достаточно. Железнодорожный мост в 1,7 километра от меня в прямой видимости. Не знаю, что там», - сказал он.

Представитель Единой дежурно-диспетчерской службы Самарской области подтвердил РИА «Новости» факт происшествия. По его словам, поступило обращение о «хлопке» на железнодорожном перегоне Звезда - Чапаевск. Выехала оперативная группа.

Громкий звук прогремел около 06:15 (05:15 по московскому времени), сообщил Telegram-канал Baza. Неизвестные пытались разрушить бетонную опору моста через реку Чапаевку, но она уцелела. Повреждения получили только ограждение и металлоконструкция. Задержали три поезда из Москвы и одну электричку.

Терроризм Взрывы

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