В Самарской области неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда - Чапаевск. Взрыв раздался около 05:15 по московскому времени, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

По его данным, по мосту временно перестали ходить поезда. На месте работают представители спецслужб. В регионе объявили план «Загорск».

Обычно правоохранители используют сигнал «Загорск» для сообщения об угрозе безопасности, учебных или контрольных мероприятиях. Его сопровождают голосовым объявлением с указанием на характер угрозы и рекомендациями.

Официальных данных о происшествии пока не поступало.

В ночь на 4 марта движение автомобилей перекрывали по Крымскому мосту. Водителей попросили сохранять спокойствие и соблюдать инструкции сотрудников транспортной безопасности. В ночь на 3 марта мост также перекрыли, публиковались маршруты объезда закрытого участка. Как выяснилось, ВСУ совершили попытку массовой атаки беспилотников на полуостров. Силы ПВО ликвидировали над Крымом 38 дронов.