Временную насыпь у поселка под Ишимом размыло паводком

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« Сама дамба, которая была построена, чтобы защитить населенный пункт и СНТ, находится в исправном состоянии», - уточнил он.

Из зон возможного подтопления жителей заранее эвакуировали. Моор поручил всем ответственным лицам продолжать оперативно вывозить людей из других опасных районов.

«Медлить нельзя», - подчеркнул Моор.

Ранее «Большая вода» отрезала шесть населенных пунктов Тюменской области. Речь идет об Абатском, Викуловском, Ишимском и Казанском районах. В нескольких эвакуированных из-за паводка селах отключили электричество.