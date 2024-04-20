Временную насыпь у поселка под Ишимом размыло паводком
Временную насыпь у поселка Плодопитомник рядом с городом Ишим в Тюменской области размыло паводком. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
« Сама дамба, которая была построена, чтобы защитить населенный пункт и СНТ, находится в исправном состоянии», - уточнил он.
Из зон возможного подтопления жителей заранее эвакуировали. Моор поручил всем ответственным лицам продолжать оперативно вывозить людей из других опасных районов.
«Медлить нельзя», - подчеркнул Моор.
Ранее «Большая вода» отрезала шесть населенных пунктов Тюменской области. Речь идет об Абатском, Викуловском, Ишимском и Казанском районах. В нескольких эвакуированных из-за паводка селах отключили электричество.