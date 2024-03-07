Врачи на Урале отдали родственникам тело чужой бабушки

Внучка «покойной» Екатерина поделилась, что 87-летнюю женщину госпитализировали 19 февраля. К ней не пускали родных, а через три дня близким сообщили о смерти пенсионерки. Отпевание назначили на 25 февраля. Родные приехали издалека, чтобы попрощаться с бабушкой. Однако позже родители Екатерины сказали, что в гробу лежит другой человек.

В больнице заверили, что у них никакой ошибки не было. Вероятно, тела перепутали в морге. Но внучка все же пробилась в неврологическое отделение и нашла свою бабушку живой. Выяснилось, что пенсионерку перепутали с пациенткой того же возраста.

Подобный случай произошел в России в январе. Сотрудники ростовского морга перепутали тела участников специальной операции.