07 марта 2024, 00:12

Врачи на Урале отдали родственникам тело чужой бабушки

РИА «Новости»
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Медики в больнице города Ревды Свердловской области перепутали пациенток и отдали родственникам тело чужой бабушки. Ошибка вскрылась во время похорон, сообщило издание «Ревда-Инфо».

Внучка «покойной» Екатерина поделилась, что 87-летнюю женщину госпитализировали 19 февраля. К ней не пускали родных, а через три дня близким сообщили о смерти пенсионерки. Отпевание назначили на 25 февраля. Родные приехали издалека, чтобы попрощаться с бабушкой. Однако позже родители Екатерины сказали, что в гробу лежит другой человек.

В больнице заверили, что у них никакой ошибки не было. Вероятно, тела перепутали в морге. Но внучка все же пробилась в неврологическое отделение и нашла свою бабушку живой. Выяснилось, что пенсионерку перепутали с пациенткой того же возраста.

Подобный случай произошел в России в январе. Сотрудники ростовского морга перепутали тела участников специальной операции.

Больницы Россия Свердловская область
07 марта 2024, 00:19
В Москве уволили медсестру, снимавшую на видео больных детей
Freepik
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В московской больнице уволили медсестру, которая снимала видео с больными детьми. В заведении проводится проверка, сообщил в Telegram-канале департамент здравоохранения столицы.

Депздрав назвал неприемлемым поведение медицинского сотрудника, который снимал на видео пациентов. Ролик накануне появился в социальных сетях.

«Медсестра, снимающая эти видео, уволена за грубое нарушение этики и разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну», - сообщили в департаменте.

Ведомство начало проверку в больнице, ситуация находится на контроле у руководства депздрава Москвы.

В Копейске сотрудники больницы оставили в палате без присмотра двухлетнюю девочку-сироту. Только после обнародования этого факта к ребенку приставили няню.

Дети Здравоохранение Больницы Видео Москва
06 марта 2024, 21:30
В Туву доставят оборудование для восстановления теплоснабжения
РИА «Новости»
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Авиация МЧС России доставит в Туву оборудование для восстановления теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Необходимая помощь населению будет оказана по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Ведомственный самолет Ан-74, который вылетел из Красноярска, доставит в пострадавший регион тепловые пушки, обогреватели для социально значимых объектов, жилых домов и внутренних теплосетей.

Утром 6 марта на ТЭЦ в городе Шагонар произошел взрыв , после которого началось возгорание. Предварительной причиной случившегося назвали детонацию угольной пыли. Известно о 23 пострадавших, 15 из которых госпитализировали. Шесть человек в тяжелом состоянии. Информация об одном погибшем в результате взрыва не подтвердилась. В Туве временно отключили центральное отопление и ввели режим ЧС регионального значения.

Отопление Взрывы Самолеты Россия
06 марта 2024, 20:12
«Очень сильный». Пожар вспыхнул в многоэтажке на юге Москвы
Pxhere
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Мощный пожар произошел в Южном административном округе Москвы. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

Огонь охватил помещение на седьмом этаже дома № 55/16 на Ореховом бульваре. По словам свидетелей случившегося, пожар был очень сильным.

«Очень сильный [пожар]. Закоптило все этажи сверху, огонь пошел на квартиру ниже через кондиционер. <…> Приехала пожарная [машина] быстро, но к нужному подъезду долго не могла подъехать. Пока все расчистили, квартира уже вся сгорела», - рассказал «360» очевидец.

Источник «360» сообщил, что прибывшие на место спасатели эвакуировали двух человек. Одного пришлось передать врачам. Пожар удалось локализовать.

До этого огонь охватил квартиру в 12-этажном доме на севере Москвы. Огнеборцы МЧС спасли из пожара девять человек, в том числе одного ребенка.

Пожары Видео Москва
06 марта 2024, 19:08
Су-30 не допустил нарушения границы британскими самолетами «Тайфун» и RC-135
РИА «Новости»
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Истребитель Су-30 подняли в воздух из-за трех британских самолетов у границы в воздушном пространстве над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Средства контроля воздушного пространства 6 марта засекли у границы три воздушных цели. Их идентифицировали как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

«При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.

Су-30 успешно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения госграницы. Полет выполнили в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Накануне в воздух подняли истребитель Су-27. У границы над Черным морем засекли самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С» ВКС Франции.

Черное море Истребители Самолеты Россия

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