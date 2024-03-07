07 марта 2024, 17:24

Воронежский школьник умер во время урока физкультуры

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Учащийся одной из школ в Павловском районе Воронежской области умер во время урока физкультуры. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

В связи с гибелью 15-летнего подростка возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти несовершеннолетнего», - указали в пресс-службе.

По информации издания «Вести Воронеж» , девятикласснику стало плохо во время бега на разминке. Учителя вызвали подростку скорую, а перед этим ему оказала первую помощь школьная медсестра.

Ранее в селе Ямное Воронежской области погиб школьник, который запутался в канате на шведской стенке. Веревка обмотала шею мальчика, он умер.

Уголовное дело Школы Школьники Следственный комитет России
07 марта 2024, 18:07
«Это как можно?!» Перевернувшийся в Петрозаводске пассажирский автобус попал на видео
Читайте нас в: Google Новости
Рейсовый автобус с пассажирами въехал в ограждение и опрокинулся в Петрозаводске на перекрестке в районе Лососинского шоссе. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Полиция Карелии в Telegram-канале сообщила, что, предварительно, 53-летний водитель ПАЗа не справился с управлением. В результате аварии пострадали двое подростков и женщина. Последняя, предположительно, получила перелом ноги.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства, проводится проверка в целях принятия процессуального решения», - передали в МВД по Республике Карелия.

Ранее два человека пострадали в ДТП с двумя автобусами в Тюмени. Водитель ЛиАЗ нарушил правила проезда перекрестка и врезался в МАЗ.


На записи видно, что транспортное средство лежит на боку. Рядом с местом аварии находятся несколько машин ДПС.

Сразу после ДТП люди были в шоке и возмущались. Пассажиры недоумевали, как водитель умудрился опрокинуть автобус. Одна из женщин жаловалась, что мужчина разговаривал за рулем во время поездки. Запись, сделанная практически сразу после столкновения в салоне авто, также оказалась у «360».

«Это как можно перевернуться?!» - кричала одна пассажирка.

«Потому что едут, по телефонам говорят», - комментировала другая.

Больницы ДТП Видео Автобусы Машины Водители
07 марта 2024, 16:24
«Извращенец». Владельца салона красоты в Щелкове обвинили в установке скрытой камеры
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Владелец щелковского салона красоты «О-ля-ля» изменял супруге со своей сотрудницей. Он же установил скрытую камеру в кабинете лазерной эпиляции, рассказала «360» клиентка заведения.

По словам женщины, у руководителя был роман с администратором салона. Любовница могла слить видео обнаженных женщин, прошедших процедуру лазерной эпиляции, так как владелец салона «задел ее чувства».

«Так же они работают без лицензии на аппарат лазерной эпиляции, об этом знают все бывшие и нынешние сотрудники салона. Заставлял работать на просроченных гель-лаках, были жалобы. Моя знакомая поэтому ушла в другой салон. Не выплачивал зарплаты бывшим сотрудницам, кидал их на деньги», - поделилась собеседница «360».

Она также отметила, что ее подруга работала администратором в салоне и говорила, что клиенты приходили с жалобами после процедур. Аппарат лазерной эпиляции не обрабатывали тщательно после каждого клиента. Скрытую камеру в кабинете установил сам владелец, считает клиентка.

«Потому что она (камера - прим. ред.) проведена через кабель, а, значит, никто не мог иметь доступ, кроме него. Он тот еще извращенец. Он постоянно смотрит и слушает камеры, которые установлены в других местах, ему известны все конфликты и все разговоры», - заключила женщина.

Информация о том, что клиенток щелковского салона красоты снимали на скрытую камеру в кабинете лазерной эпиляции, появилась 7 марта. По данным СМИ, устройство установили под видом датчика пожарной сигнализации.

Видео Женщины Щелково Красота
07 марта 2024, 13:36
ЦВО Минобороны подтвердил сообщения о пожаре в танковом училище в Казани
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Руководство Центрального военного округа подтвердило информацию о пожаре в одном из зданий Казанского высшего танкового училища. Огонь локализовали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Там также уточнили, что возгорание выявили 7 марта около 12:00. Огонь охватил подсобное нежилое помещение на втором этаже здания училища.

«В 12:20 силами пожарных расчетов возгорание локализовано. В настоящее время осуществляется проливка очага возгорания», - добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неисправной электропроводки.

Информация о пожаре сначала появилась в СМИ. Telegram-канала Baza сообщил, что в Казани загорелись казармы командного танкового училища на Оренбургском тракте. Издание опубликовало кадры с места случившегося. На ролике можно увидеть, что здание охватил дым.

Пожары Казань Военные
07 марта 2024, 12:59
Главе СК доложат о проверке после пожара в воронежском пансионате для пожилых
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Центральный аппарат Следкома получит доклад о ходе проверки из-за оказания небезопасных услуг пожилым людям в частном пансионате в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Дослественную проверку начали после возгорания кровли в пансионате для престарелых в Коминтерновском районе. Во время пожара в здании находились 52 человека, как постояльцы, так и сотрудники. Спасатели оперативно их эвакуировали. Некоторых пенсионеров приходилось выносить на носилках.

Огонь охватил 200 квадратных метров крыши. Пламя тушили 66 сотрудников МЧС и 24 единицы техники.

«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кирилл Левиту доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», - указали в пресс-службе СК.

Ранее МЧС показало тушение пожара в воронежском пансионате. Огнеборцы с помощью техники пришлось подниматься на крышу полыхающего здания.

Спасатели Пожары Пенсионеры Россия Следственный комитет России

Новости по теме