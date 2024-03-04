Волонтера накрыло лавиной и унесло в Тихий океан на Камчатке

Волонтер помогал патрульной службе резервата.

«По предварительной информации, при выполнении обхода территории по побережью, в районе мыса Чажма, произошел самопроизвольный сход снежно-ледовых масс, на пути которых был Артем. В результате чего он оказался в воде», - сообщили в заповеднике.

Госинспекторы пытались помочь 33-летнему мужчине, но не справились со стихией. В заповеднике предположили, что его унесло течением в Тихий океан.

Информацию о пропавшем передали экстренным службам, а также находящимся в районе судам. Поиски результатов не принесли. С утра спасательная операция продолжится.

В октябре прошлого года два автомобиля перевернулись во время переправы через реку Паужетка на Камчатке. В одной из машин находился миллионер Игорь Редькин. В результате происшествия два человека пропали без вести. На следующий день спасатели нашли в реке тело одного из пропавших.