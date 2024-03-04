04 марта 2024, 11:37

Водитель фуры погиб в ДТП на трассе М5 в Челябинской области

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ДТП с участием двух фур произошло в Саткинском районе Челябинской области на трассе М-5 «Урал». Один из водителей погиб в аварии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Водитель грузовика DAF с полуприцепом не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с фурой Scania, после чего машины загорелись.

«В результате ДТП водитель автомобиля Scania скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля DAF не пострадал», - указали в пресс-службе.

Следственно-оперативная группа начала работать на месте ДТП. Сотрудники полиции организовали путь объезда через Первуху и Юрюзань для легкового транспорта.

Ранее в Челябинской области авария произошла на трассе Челябинск - Троицк. Водитель легковой машины заснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. Виновник ДТП скончался на месте.

Челябинская область ДТП Машины Водители
04 марта 2024, 12:08
Актер озвучания «Звездных войн» умер на фестивале ужасов
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Актер Марк Додсон, озвучивший персонажей в «Звездных воинах» и «Гремлинах», умер от сердечного приступа на фестивале ужасов Horror Con. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на агентство Stellar Appearances и TMZ.

Артист скончался в субботу, в день своего 64-летия. По словам дочери Додсона, Сиары, он умер в Индиане, где принимал участие в мероприятии Horror Con. Девушка сообщила, что причиной смерти стал сердечный приступ во сне.

Додсон, начавший свою карьеру в 1980-х, озвучил множество фильмов, видеоигр и телесериалов. В списке его работ - «Возвращение Джедая», «Пробуждение силы» и «Эвоки: Битва за Эндор» из вселенной «Звездных войн», обе части «Гремлинов» (включая озвучку могвая в первой части), «Черный Плащ» и многие другие.

Кино Фильмы Войны Фестивали Актеры Звездные войны
04 марта 2024, 11:59
Пьяный пассажир рейса Томск — Москва кидался яблоками
Пресс-служба МВД
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Пассажир рейса Томск — Москва бросил в людей яблоки, а в ответ на замечание ударил бортпроводника. Нарушителя задержали. В отделе полиции мужчина продолжил поедать фрукты. Видео с места происшествия показало Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу на своем сайте.

«Пьяный зашел на борт, начал какие-то яблоки кидать. Потом я спросил о самочувствии, он говорит: „Пьяный“. Я спросил, проблем не будет у нас с вами - нет, не будет», - рассказал член экипажа.

Однако пассажир не успокоился, продолжил задирать других людей и в ответ на замечание ударил представителя авиакомпании кулаком в лицо. Тогда командир воздушного судна решил оставить его в Томске и вызвал полицию. Мужчину увели в дежурную часть, где, судя по кадрам, он продолжил есть яблоки. От медицинского освидетельствования задержанный отказался.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. После проверки правоохранители решат вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК России «Хулиганство».

Во время рейса Бангкок - Москва пассажир ударил соседа вилкой за просьбу надеть наушники.

Источник «360» рассказал, что у пострадавшего пошла кровь.

Пассажир рейса Томск - Москва бросил в людей яблоки, а в ответ на замечание ударил бортпроводника. Нарушителя задержали. В отделе полиции мужчина продолжил поедать фрукты. Видео с места происшествия показало Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу на своем сайте.

Авиация Самолеты Полиция
04 марта 2024, 11:50
Пять человек самостоятельно эвакуировались из горящего автосервиса в Химках
Пресс-служба МЧС
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Спасатели локализовали крупный пожар в автосервисе в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Самостоятельно на улицу вышли пять человек», - передали в министерстве.

Огонь охватил одну тысячу квадратных метров. На месте происшествия работают 38 специалистов и 11 единиц техники.

В пресс-службе МЧС России по Московской области «360» рассказали, что возгорание произошло на Октябрьской улице, 37. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:22.

«11:26 - локализация на площади тысяча квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала», - передали в пресс-службе.

Ранее пожар произошел в захламленной квартире на юге Москвы. Погиб пенсионер - он не сумел самостоятельно выбраться из помещения.

Спасатели Пожары Химки МЧС РФ Россия
04 марта 2024, 11:33
Школьница упала с третьего этажа заброшенного завода в Приморье
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В приморском Партизанске школьница упала с третьего этажа заброшенного здания завода и получила травмы. Правоохранители начали проверку, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в прошлую субботу вечером несколько подростков пришли на территорию Химико-Фармацевтического завода на улице Кутузова и забрались на третий этаж заброшенного здания.

Школьники решили перепрыгнуть через разрушенное перекрытие в полу. Одна из девочек, потеряв равновесие, рухнула на бетонный пол. Пострадавшую увезли в травматологическое отделение КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1».

Прокуратура ищет собственника заброшенного здания, а также устанавливает полную картину случившегося.

Правоохранители также проверят ответственных лиц, которые не ограничили доступ детям к «заброшке».

Ранее в Искитиме две школьницы, катаясь на тюбинге, врезались в дерево. Одну из них увезли в отделение реанимации, вторую - положили в местную больницу.

Дети Приморье Школьники

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