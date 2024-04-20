Вода в реке Ишим в Тюменской области поднялась до 959 сантиметров

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По его словам, уровень воды в реке Ишим поднялся выше критической отметки на 109 сантиметров. Моор отметил, что из-за большой воды образовалось много мусора из поймы. По этой причине появились заторы.

«Коряг и веток так много, что разобрать их быстро не получается», - объяснил глава региона.

Он уточнил, что один из пролетов пешеходного моста придется демонтировать. Специалисты продолжают работать.

Ранее жителей Ишима предупредили, что ожидается подтопление низководных мостов , садоводческих участков, сельскохозяйственных земель. Также могут произойти сбои в дорожном сообщении между населенными пунктами.