Вода в реке Ишим в Тюменской области поднялась до 959 сантиметров
В Тюменской области за четыре часа уровень воды в реке Ишим вырос на 48 сантиметров. К 12:00 по местному времени 20 апреля показатель составил 959 сантиметров, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
По его словам, уровень воды в реке Ишим поднялся выше критической отметки на 109 сантиметров. Моор отметил, что из-за большой воды образовалось много мусора из поймы. По этой причине появились заторы.
«Коряг и веток так много, что разобрать их быстро не получается», - объяснил глава региона.
Он уточнил, что один из пролетов пешеходного моста придется демонтировать. Специалисты продолжают работать.
Ранее жителей Ишима предупредили, что ожидается подтопление низководных мостов , садоводческих участков, сельскохозяйственных земель. Также могут произойти сбои в дорожном сообщении между населенными пунктами.