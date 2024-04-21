Видеоблогер «Миша из Канады» погиб в ДТП в Севастополе

«К сожалению, минувшей ночью произошла трагедия. Погиб Михаил Касперов», - сказал Веселовский.

По данным МВД Севастоплоля, 20 апреля мотоцикл Harley Davidson выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. Погиб водитель мотоцикла, трое находившихся в машине людей получили травмы разной степени тяжести.

По словам Веселовского, Касперов, который вел YouTube-канал «Миша из Канады», в конце 2023 года переехал в Крым.

«Он русский видеоблогер и патриот России, который в Канаде несколько лет вел информационную войну против Запада. Когда его там совсем прижали, он собрал вещи и <…> окружным путем через несколько европейских стран добирался до Севастополя», - подчеркнул Веселовский.

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