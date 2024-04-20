В Шереметьево самолет совершил аварийную посадку
В аэропорту Шереметьево самолет совершил аварийную посадку. Об этом сообщил источник «360».
Известно, что самолет приземлился у КПП-2. Подробности происшествия уточняются.
Известно, что самолет приземлился у КПП-2. Подробности происшествия уточняются.
«Рекорд 2017 года на реке Ишим побит. На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 сантиметров», - написал он.
Вниз по течению идет гигантский объем воды, добавил глава региона. Перед деревней Кошкарагай в Ишимском районе раскинулось настоящее море, которое впадает в реку. «Голова» паводка подходит к населенному пункту, сообщил Моор.
Губернатор опубликовал видеоролик, снятый с высоты птичьего полета. На записи видны затопленные территории.
Для защиты города Ишим построили дамбу протяженностью 2700 метров. Над ней трудились порядка 600 человек.
Ранее «Большая вода» отрезала шесть населенных пунктов Тюменской области. В нескольких эвакуированных из-за паводка селах отключили электричество. Спасатели продолжают вывозить людей и животных с затопленных территорий.
Женщинам помогают добровольцы, люди приносят очень много вещей. На пункте сбора помощи - идеальный порядок, все вещи отпарены, разложены по полкам или висят на вешалках.
«Видите, как это все сложено? Это очень большой труд, и это заслуга руководителя центра гуманитарной помощи», - рассказала координатор православной службы милосердия Евгения Гельцель.
По ее словам, сестры милосердия навещают пострадавших от паводка в ПВР. Людям очень важна поддержка.
«Самая главная задача сестер милосердия - это согреть их теплом, чтобы они поняли, что не одни. И самое главное, потом, когда вся эта вода спадет, им нужно будет помогать. Мы оставляем свой телефон горячей линии, они могут позвонить нам, мы будем делать все возможное. Конечно, вещи - в первую очередь. А если нужны будут какие-то оборудования для осушки помещений, тоже будем стараться искать», - подчеркнула Гельцель.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков днем 20 апреля сообщил, что уровень воды в реке Тобол снова начал расти.
Площадь возгорания составила порядка 10 квадратных метров. Повреждения получили обшивка и салон трамвая. Известно, что транспорт ехал по маршруту № 17. На место ЧП прибыли пожарные.
Вода постепенно уходит, и специалисты устраняют последствия паводков, в том числе возвращают в дома свет.
«Специалисты местного отделения филиала ПАО „Россети Волга“ - „Оренбургэнерго“ восстанавливают оборудование распределительных сетей, освободившееся от воды», - указали в пресс-службе.
Электричество подключают, если в подвалах и на преддомовых территориях нет воды, а сети внутри здания находятся в исправном состоянии. Мэрия отметила, что электроэнергию подают по заявкам управляющих. За неделю электрики вернули свет в 43 многоэтажки.
Утром 20 апреля власти Оренбургской области подтвердили , что ситуация с паводком в регионе начала улучшаться, но подчеркнули, что она по-прежнему остается напряженной. В Орске все еще затоплены порядка 1700 домов. Из зоны подтопления эвакуировали около 2,5 тысячи человек.