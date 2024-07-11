11 июля 2024, 05:18

В Подмосковье сбили беспилотник — Собянин

РИА «Новости»
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Силы противовоздушной обороны сбили в Ступинском городском округе Подмосковья. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», - заявил он.

По словам градоначальника, на место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. Пострадавших и разрушений нет.

Беспилотники Сергей Собянин Москва
11 июля 2024, 03:19
Шесть человек пострадали в аварии с грузовиком и автобусом на Сахалине
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Шесть человек получили ранения в ДТП с грузовиком около кладбища в Сахалинской области. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«На автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков в районе кладбища произошло столкновение грузовика с пассажирским автобусом», - написала пресс-служба.

На место ЧП отправили спасателей. По уточненной информации, в аварии пострадали шесть человек. Троих осмотрели врачи, они будут получать амбулаторное лечение. Еще троих отправили в больницу.

Ранее водитель грузовика пострадал в ДТП в Ижевске. По предварительным данным, авария произошла около дома № 7 по улице Маяковского. Шофер не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Его госпитализировали с различными травмами.

Грузовики ДТП Россия Автобусы
11 июля 2024, 00:37
Москвич попытался выгнать из вагона метро девушку из-за короткой стрижки
РИА «Новости»
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В Москве полиция начала проверку видеозаписи, на которой мужчина попытался выгнать девушку из вагона столичного метро из-за ее внешнего вида. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

«Сотрудники полиции изучают кадры опубликованного в сети Интернет видеоролика <…>Проводится проверка», - говорится в заявлении.

Конфликтная ситуация произошла, предположительно, в вагоне поезда на Сокольнической линии метро. Пассажира не устроила длина волос девушки. На его взгляд, она была слишком короткой.

Ранее в Москве мужчина в одних трусах загорал на детской площадке. Получив замечание от местной жительницы, он набросился на нее с кулаками.

МВД РФ Метро Москва
11 июля 2024, 00:25
Появилось видео крупного пожара в Евпатории
РИА «Новости»
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В Евпатории на улице 60-летия ВЛКСМ вспыхнул крупный ландшафтный пожар. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении 360.ru.

«Огонь быстро распространялся из-за высокой ветровой нагрузки», - сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Открытое горение ликвидировали огнеборцы ликвидировали в 21:47 по московскому времени. В борьбе с огнем задействовали 38 человек и восемь единиц техники. По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Глава администрации города Александр Юрьев сообщил, что пожар вспыхнул из-за возгорания сухой травы около спортивного комплекса «Арена-Крым».

«Прошу не паниковать <…> К сожалению, такое бывает в пожароопасный период», - процитировал мэра Telegram-канал ЧП Евпатория.

Ранее лесной пожар потушили в километре от деревни Деревнищи Орехово-Зуевского округа Московской области.

Пожары Крым
10 июля 2024, 23:22
Автомобиль влетел в стену дома в центре Москвы
РИА «Новости»
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Автомобиль врезался в стену жилого дома в центре Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в Хамовниках в переулке 1-й Зачатьевский. Машина влетела в стену дома № 4. Подробности пока неизвестны, официальной информации не поступало.

На Кубани водитель «Лады Калины» погиб в страшной аварии - он сгорел заживо после столкновения с КамАЗом. Легковушка вылетела на встречку и попала под грузовик, машины загорелись. Водитель КамАЗа выжил.

ДТП Москва

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