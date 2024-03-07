В Москве уволили медсестру, снимавшую на видео больных детей
В московской больнице уволили медсестру, которая снимала видео с больными детьми. В заведении проводится проверка, сообщил в Telegram-канале департамент здравоохранения столицы.
Депздрав назвал неприемлемым поведение медицинского сотрудника, который снимал на видео пациентов. Ролик накануне появился в социальных сетях.
«Медсестра, снимающая эти видео, уволена за грубое нарушение этики и разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну», - сообщили в департаменте.
Ведомство начало проверку в больнице, ситуация находится на контроле у руководства депздрава Москвы.
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