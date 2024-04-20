В аэропорту «Калуга» ввели план «Ковер» из-за беспилотников в небе
План «Ковер» ввели в международном аэропорту Калуга из-за появления в небе над Калужской областью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила администрация воздушной гавани в Telegram-канале.
Из-за введенного режима рейс из Санкт-Петербурга направили на посадку во Внуково. Из-за задержки изменилось расписание вылета из аэропорта «Калуга» в Минеральные воды. После снятия плана «Ковер» самолет вернется в аэропорт и продолжит выполнять полеты по расписанию, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.