20 апреля 2024, 15:45

Уровень воды в реке Тобол в Кургане снова начал расти

РИА «Новости»
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Вода в реке Тобол в Кургане снова начала прибывать. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

По его мнению, уровень воды повысился из-за обратного стока с поймы по всей протяженности верховьев реки.

«Вода в Кургане снова начала расти», - написал Шумков.

Он добавил, что в некоторых местах видно, как вода выходит из-под земли с внутренней стороны дамбы. Губернатор отметил, что специалисты занимаются вопросом защиты территорий от паводка.

«Включаемся. Работаем. Решаем. Надо держаться, земляки», - заключил он.

Ранее МЧС направило в три российских региона дополнительную группировку. Она прибудет в Тюменскую, Курганскую и Оренбургскую области. Специалисты помогут спасателям устранять последствия паводка, укреплять берега и устранять заторы на реках. В Курганской области сотрудники МЧС откачивают воду из населенных пунктов в Целинном и Звериноголовском округах.

Спасатели Курган Паводки Курганская область Реки
20 апреля 2024, 13:35
Стало известно, о чем был последний репортаж военкора Еремина
РИА «Новости»
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Последний репортаж военкора Семена Еремина был о том, как российские бойцы учатся сбивать дроны на полигоне. Об этом написали «Известия».

«Когда такая машинка с прицепленным на нее зарядом на тебя летит, ощущения, конечно, совсем другие. <…> Звук действительно мерзкий, а если ты слышишь этот звук на передовой… ух», - привели коллеги слова Еремина в последнем сюжете.

Журналисты напомнили, что он погиб 19 апреля при выполнении профессиональных обязанностей. В тот день Еремин, как обычно, выходил в эфир из горячей точки.

Коллеги назвали Еремина ярким примером таланта, профессионализма, мужества и отзывчивости и подчеркнули, что он всегда трезво мыслил в стрессовых ситуациях. Смерть военкора стала большой потерей для всего коллектива, в котором он занимал особое место.

Семен Еремин погиб в результате прицельной атаки беспилотника ВСУ в Запорожской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его гибель «большой трагедией».

Журналистика Полигоны
20 апреля 2024, 13:28
Пособницу террориста-диверсанта задержали в Дагестане
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В Дагестане задержали 48-летнюю пособницу террориста-диверсанта Олега Шаляпина, который жестоко расправился с отставным полковником МВД в 2014 году и позднее был ликвидирован. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По версии следствия, женщина обеспечивала его продуктами. В отношении задержанной возбудили уголовное дело, ей грозит 15 лет лишения свободы.

«Когда задержанная помогала террористу Шаляпину, обеспечивая его едой, он с тремя другими членами банды в июле 2014 года жестоко убил полковника МВД Айтемира Салимгереева», - написали авторы публикации.

Террористы вломились в дом офицера в Кизилюрте, пытали мужчину, а потом обезглавили. Жестокая расправа произошла на глазах у его прикованного к батарее наручниками сына Салимгереева. На счету Шаляпина также были разбои, грабежи, подрывы магазинов, сообщал сайт kp.ru. Главарь банды и другие ее члены находились в федеральном розыске.

Ранее Россия согласилась на контакты с Западом для поимки заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». Исполнителей уже задержали в Брянской области. В ходе допросов выяснилось, что все они уроженцы Таджикистана. Затем правоохранители нашли пособников боевиков, которые обеспечили их деньгами, транспортом и квартирой.

Уголовное дело Дагестан
20 апреля 2024, 13:12
«Рисковал, чтобы донести до людей правду». МВД — о смерти военкора Еремина
РИА «Новости»
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Погибший военкор «Известий» Семен Еремин был не только талантливым журналистом, но бесстрашным и мужественным человеком. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Очередным преступлением киевского режима стало убийство военного корреспондента „Известий“ Семена Еремина. <…> Он с самого начала спецоперации находился в центре событий. Не раз рисковал жизнью, чтобы донести до людей правду», - вспомнила она.

Волк добавила, что репортажи Еремина были достоверными, глубокими и полными веры в победу ВС России. Она выразила глубокие соболезнования близким журналиста.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал смерть Семена Еремина «большой трагедией» и констатировал, что украинские боевики намеренно делают российских журналистов своими целями.

Военный корреспондент стал жертвой прицельной атаки украинского беспилотника в Запорожской области 19 апреля.

МВД РФ Преступления Журналистика Россия
20 апреля 2024, 13:07
Вода в реке Ишим в Тюменской области поднялась до 959 сантиметров
Global Look Press
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В Тюменской области за четыре часа уровень воды в реке Ишим вырос на 48 сантиметров. К 12:00 по местному времени 20 апреля показатель составил 959 сантиметров, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

По его словам, уровень воды в реке Ишим поднялся выше критической отметки на 109 сантиметров. Моор отметил, что из-за большой воды образовалось много мусора из поймы. По этой причине появились заторы.

«Коряг и веток так много, что разобрать их быстро не получается», - объяснил глава региона.

Он уточнил, что один из пролетов пешеходного моста придется демонтировать. Специалисты продолжают работать.

Ранее жителей Ишима предупредили, что ожидается подтопление низководных мостов , садоводческих участков, сельскохозяйственных земель. Также могут произойти сбои в дорожном сообщении между населенными пунктами.

Тюмень Паводки Реки

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