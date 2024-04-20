20 апреля 2024, 18:12

Уровень реки Ишим в Тюменской области побил рекорд 2017 года

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Уровень воды в реке Ишим достиг 997 сантиметров, побив рекорд 2017 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале.

«Рекорд 2017 года на реке Ишим побит. На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 сантиметров», - написал он.

Вниз по течению идет гигантский объем воды, добавил глава региона. Перед деревней Кошкарагай в Ишимском районе раскинулось настоящее море, которое впадает в реку. «Голова» паводка подходит к населенному пункту, сообщил Моор.

Губернатор опубликовал видеоролик, снятый с высоты птичьего полета. На записи видны затопленные территории.

Для защиты города Ишим построили дамбу протяженностью 2700 метров. Над ней трудились порядка 600 человек.

Ранее «Большая вода» отрезала шесть населенных пунктов Тюменской области. В нескольких эвакуированных из-за паводка селах отключили электричество. Спасатели продолжают вывозить людей и животных с затопленных территорий.

Спасатели Паводки Рекорды Животные Реки
20 апреля 2024, 18:04
«Согреть теплом». Сестры милосердия помогли пострадавшим от паводка в Кургане
РИА «Новости»
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В Кургане — пик паводка. Из зон подтопления эвакуировали более 15 тысяч человек, их приняли в пунктах временного размещения. Корреспондент «360» Елена Кононова работает в зоне ЧС. Она посетила пункт сбора гуманитарной помощи, где трудятся сестры милосердия.

Женщинам помогают добровольцы, люди приносят очень много вещей. На пункте сбора помощи - идеальный порядок, все вещи отпарены, разложены по полкам или висят на вешалках.

«Видите, как это все сложено? Это очень большой труд, и это заслуга руководителя центра гуманитарной помощи», - рассказала координатор православной службы милосердия Евгения Гельцель.

По ее словам, сестры милосердия навещают пострадавших от паводка в ПВР. Людям очень важна поддержка.

«Самая главная задача сестер милосердия - это согреть их теплом, чтобы они поняли, что не одни. И самое главное, потом, когда вся эта вода спадет, им нужно будет помогать. Мы оставляем свой телефон горячей линии, они могут позвонить нам, мы будем делать все возможное. Конечно, вещи - в первую очередь. А если нужны будут какие-то оборудования для осушки помещений, тоже будем стараться искать», - подчеркнула Гельцель.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков днем 20 апреля сообщил, что уровень воды в реке Тобол снова начал расти.

Курган Паводки Курганская область Реки
20 апреля 2024, 17:47
Трамвай загорелся в центре Москвы
РИА «Новости»
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Пожар вспыхнул в хвостовой части московского трамвая, который шел по проспекту Мира. Об этом сообщил источник «360».

Площадь возгорания составила порядка 10 квадратных метров. Повреждения получили обшивка и салон трамвая. Известно, что транспорт ехал по маршруту № 17. На место ЧП прибыли пожарные.

Пожары Москва
20 апреля 2024, 17:37
Подачу электроэнергии в многоэтажки Орска возобновили
Пресс-служба администрации города или района
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Электрики провели восстановительные работы в Орске и снова подключили к сети затопленные ранее многоквартирные дома. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Вода постепенно уходит, и специалисты устраняют последствия паводков, в том числе возвращают в дома свет.

«Специалисты местного отделения филиала ПАО „Россети Волга“ - „Оренбургэнерго“ восстанавливают оборудование распределительных сетей, освободившееся от воды», - указали в пресс-службе.

Электричество подключают, если в подвалах и на преддомовых территориях нет воды, а сети внутри здания находятся в исправном состоянии. Мэрия отметила, что электроэнергию подают по заявкам управляющих. За неделю электрики вернули свет в 43 многоэтажки.

Утром 20 апреля власти Оренбургской области подтвердили , что ситуация с паводком в регионе начала улучшаться, но подчеркнули, что она по-прежнему остается напряженной. В Орске все еще затоплены порядка 1700 домов. Из зоны подтопления эвакуировали около 2,5 тысячи человек.

Электричество Наводнение в Оренбургской области
20 апреля 2024, 17:12
Обломки двух летательных аппаратов нашли в Липецкой области
РИА «Новости»
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В Воловском округе Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«Предварительно, это метеозонды. Специалисты работают на местах обнаружения. Жертв и разрушений нет», - написал глава региона.

По его словам, обломки упали в безлюдной местности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, подчеркнул Артамонов.

Днем 20 апреля в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Губернатор призвал местных жителей следить за информацией в каналах правительства и МЧС.

В этот же день режим ракетной опасности объявили в Белгородском районе. Населению рекомендовали не покидать свои дома. Сигнал тревоги звучал около 15 минут.

Беспилотники Россия

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