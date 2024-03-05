Умер заслуженный артист Евгений Валуев

Лейтенант полиции Алексей Шишин вывел мужчину из горевшего гаража в поселении Московском Новомосковского административного округа. Его представили к госнаграде — медали «За спасение погибавших», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Экипаж патрульно-постовой службы в деревне Саларьево заметил пожар в гараже. Полицейские эвакуировали людей и освободили дорогу для проезда спецтехники. К ним подошел мужчина и заявил, что его родственник вернулся в здание за машиной. По словам Ирины Волк, один из правоохранителей вошел за автовладельцем в горевшую постройку.

«Мужчину попросили покинуть небезопасное место. Однако он забежал в задымленную постройку. Лейтенант полиции Алексей Шишин зашел следом, на ощупь нашел пострадавшего и вывел на улицу», - сообщила она.

Владельца машины госпитализировали с ожогами. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил патрульного к госнаграде. Лейтенанта полиции Алексея Шишина отметят медалью «За спасение погибавших», его сослуживца капитана полиции Евгения Руднева - Почетной грамотой МВД России.

В Щелкове наградили пенсионера Михаила Макарова , который задержал грабителя. Ему вручили телевизор и сертификат на автомобиль.

Лейтенант полиции Алексей Шишин вывел мужчину из горевшего гаража в поселении Московском Новомосковского административного округа. Его представили к госнаграде - медали «За спасение погибавших», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.